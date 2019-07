Copertino, approvato il progetto di fattibilità per gli itinerari ciclabili

Creare un connettore tra il centro storico, i poli scolastici e la rete ferroviaria per promuovere un particolare segmento turistico. Con questi obiettivi la Giunta comunale di Copertino ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una ciclorete locale da candidare all’avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti e percorsi ciclabili, promosso dalla Regione Puglia.

La stesura del progetto di fattibilità permette così alla città del Santo dei Voli di partecipare al programma “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014-2020 e chiedere così un cofinanziamento complessivo di 800mila euro, contributo massimo previsto nell’ambito degli interventi inclusi all’interno di uno strumento di pianificazione della mobilità delle aree urbane che tengano conto del concetto di sostenibilità al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti.

«Abbiamo voluto pensare un progetto che potesse tenere insieme le bellezze della nostra Copertino e gli itinerari che stanno delineandosi – afferma l’assessore alla Progettazione e Programmazione Strategica, Laura Alemanno – per connettere la città all’area circostante, attraverso i percorsi ciclabili. Con uno sguardo al territorio e uno al paesaggio sovralocale attorno, confidiamo di poter ottenere il finanziamento per questa importante infrastruttura, sostenibile e destinata a valorizzare il turismo lento».

Il progetto incentiva la mobilità sostenibile e implementa la rete ciclabile connettendola con tre percorsi di recente istituzione quali la Ciclovia dei Tre Mari, di carattere nazionale, e gli itinerari provinciali “wine route” Salice-Gallipoli e Copertino-Galatina, promossi nell’ambito del progetto Mibact Arco Ionico.

«Abbiamo voluto dare un segnale importante di attenzione – afferma il vicesindaco con delega alla Viabilità, Giovanni De Lorenzi – verso questa forma di viabilità “leggera” e sostenibile. Confidiamo, vista la natura del progetto, di poter ottenere i fondi regionali per realizzare quanto prima questa rete ciclabile che può concorrere al miglioramento della qualità della vita nella nostra città e una piena fruizione del paesaggio urbano ed extraurbano, nel rispetto della natura».