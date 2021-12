Porto Cesareo, 12 milioni di euro per estendere la rete idrico-fognaria. Approvato il progetto

Si procederà alla formulazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in località Strea e Poggio. È in corso, la redazione del progetto preliminare per i lavori da Scalo di Furno a Punta Prosciutto.