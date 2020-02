Apulia Promotion, masserie e non solo: in vetrina, qualità e professionalità

Un General Manager dall’estro creativo che ha portato nuove vision nella promozione del Salento. È Luigi Anfosso, esperto di start-up alberghiero, ideatore di Apulia Promotion.

AP è punto di riferimento per le più belle strutture ricettive, dimore storiche, masserie ma anche idee creative e di aziende dinamiche che operano nel campo dell’hospitality, del food, dell’experience.

Nel cuore del Salento, precisamente al centro della Grecìa Salentina, un team giovane di esperti e di professionisti del turismo promuove una Puglia capace di offrirsi ai turisti nella sua veste più bella.

Far scoprire il Salento più vero e la Puglia più autentica. Questa la mission di Apulia Promotion e questo il fil rouge che lega le aziende di AP che a Lecce, in questi tre giorni dedicati alla BTM, incontreranno addetti ai lavori e semplici appassionati.

I tesori di Apulia Promotion

Non uno ma tanti tesori, quelli che Apulia Promotion, non cela ma svela. Noi proviamo a raccontarveli.

The Originals, Human Hotels & Relais

The Originals è un marchio che nasce in Francia nel 1967 e ad oggi conta 5 categorie di prodotto: P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, Relais du Silence e Hôtels-Chalets de Tradition.

The Originals è una collezione di hotel nati per offrire ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile e autentica in tutta Europa.

Lo stesso nome del brand racchiude la mission aziendale: rispetto per le autenticità e rispetto per l’ambiente. Le proposte di The Originals si spaziano dall’luxury all’economy, in numerose destinazioni con paesaggi ed esperienze differenti.

Masseria Secolario

Fra muretti a secco e alberi di ulivo, a pochi passi dall’Adriatico, il Resort Relais Experience Secolario offre ai suoi visitatori soggiorni indimenticabili. La struttura è stata completamente realizzata in Pietra Leccese, rispettando i dettami architettonici tradizionali.

Non è un semplice agriresort ma lo possiamo definire più propriamente come “un luogo per l’anima” nel quale rifugiarsi in ogni stagione, concedendosi preziosi momenti di relax e raffinatezza. Qui potrete infatti sperimentare la magia del territorio salentino attraverso escursioni e degustazioni, curate nel dettaglio. Il fiore all’occhiello di questo resort è però senza dubbio l’Academy, dove gli ospiti possono imparare a creare i piatti della tradizione pugliese, tra tradizione e innovazione con l’uso di spezie e prodotti naturali a km 0.

Hotel Aurora

Hotel Aurora Benessere è sito a Santa Cesarea Terme, a due passi dalle grotte sulfuree con le loro preziose acque termali. L’Hotel Aurora del 28 marzo 2020 avrà una nuova proprietà e gestione e offrirà ai suoi ospiti 4 tipologie di camere a seconda delle diverse esigenze: Family, Classic, Deluxe, Junior-Suite. Oltre alla sua posizione strategica offre un rinomato ristorante: Kahlo e una piscina open-air sul terrazzo in cui è possibile godere di una vista mozzafiato del panorama.

Masseria Stali

Masseria Stali è a Caprarica di Lecce. L’azienda agricola è situata su circa 270 ettari. Masseria Stali nasce come azienda olearia a filiera corta: tutto, infatti, avviene in loco, dalla raccolta delle olive, all’estrazione e produzione, precursori della coltivazione biologica già del 1996. Oggi Masseria Stali rappresenta un’oasi di pace per chi intende vivere un Salento lento, autentico, di qualità. Nel 2016 sono inaugurate 20 camere con una capienza di 40 posti letto che insieme all’attività ristorativa rendono questo posto il luogo adatto dove vivere un’esperienza unica. Inoltre è possibile visitare il frantoio, il mulino e partecipare ad attività di Cooking Class, Show Cooking, la Via del Pane e la Via dell’Olio, Agripilates, Fitness&Sport e tanto altro.

Dimora Storica Muratore

Dimora Muratore nasce sulle mura di origine messapica e romana della città di Lecce. Si tratta di una dimora storica con un gusto raro e ricercato che combina insieme tradizione e comfort. La dimora fu costruita nell’Ottocento e fa parte della rete dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). I suoi punti di forza sono innanzitutto la sua meravigliosa Spa che insieme al romantico giardino pensile rendono questa struttura un luogo da sogno. Le antiche scalinate a ridosso delle mura ricoperte di bouganville, colonne classiche, piante mediterranee e fiori rendono magico ogni soggiorno. All’interno è possibile ammirare i pavimenti ricoperti da mosaici e affreschi di grande pregio. Potete scegliere tra varie tipologie di suites: Classic, Classic e Executive Suite con Hammām, ognuna con bagno privato con cromoterapia ed angolo di giardino riservato, arredate con gusto e dotate di ogni migliore comfort.

Masseria Mauriani

Nell’agro di Carpignano Salentino è possibile soggiornare presso un’antica masseria fortificata completamente ristrutturata e abbracciata da trecento alberi di ulivo. Ci troviamo nel cuore della Grecìa Salentina, dove cultura e antiche tradizioni popolari vibrano ancora con risonanza. Masseria Mauriani, a pochi passi dal blu di Otranto e Santa Cesarea Terme, si snoda in tre principali corpi: la Torre, le stanze dell’Orsa e le stanze di Orione, ognuna dotata di comfort e design. Degna di nota è la precisione e l’adesione all’autenticità con cui si è svolta la ristrutturazione: sono stati utilizzati pietra, intonaco, calce; legno, ferro, vetro; materiali ecologici e gli spazi sono stati riorganizzati ma non alterati.

Apulia Stories

Apulia Stories è un progetto di Elisa ed Alessandro, laureati in ingegneria ma entrambi impegnati nel settore della ricettività. Partono del restauro tecnologico di un frantoio del 1600 e uniscono insieme le loro conoscenze ingegneristiche con la loro inclinazione per la valorizzazione territoriale, utilizzando la realtà aumentata. Attraverso l’utilizzo di visori 3d offrono ai visitatori esperienze uniche: che coinvolgono tutti e cinque i sensi. Diventano narratori e guide di luoghi magici che sono nuovamente visibili grazie alla tecnologia, restituendo loro l’antico splendore.

Apulia Stories inoltre diventa un tassello importante nel panorama del turismo esperienziale, offrendo agli interessati diverse attività: Pietra Experience, Filo Experience, Melograno Experience, Miele Experience, Terracotta Experience, Luminarie Experience, Pasta Experience tutte attività “contenitore” di ricordi e tradizioni.

Valle D’itria For Families

Valle d’Itria for families è un consorzio di aziende, turistiche e no, che mirano all’offerta di una vacanza indimenticabile, studiata appositamente per il segmento “family”. Tutto è curato nei minimi dettagli: dalla scelta dell’alloggio ai giri esperienziali, dalle passeggiate culturali ai laboratori didattici fino ad arrivare al servizio di ristorazione.

LovelyPuglia

LovelyPuglia inizialmente nasce offrendo supporto ai visitatori in Puglia, attraverso la gestione di uffici di informazioni turistiche e poi ampliando con il tempo il proprio bagaglio di servizi e attività. L’obiettivo principale è quello di accompagnare i visitatori alla scoperta di attività locali e tradizionali, permettendo loro di vivere un’esperienza a 360 gradi del vero lifestyle pugliese. Lasciarsi abbracciare dalla cultura locale, diventare esploratori dei sapori, della storia e delle storie di un territorio: questo è ciò che LovelyPuglia fa da siempre. No attività preconfezionate che sono poi presto dimenticata ma personalizzare ogni evento al fine di renderlo indimenticabile. Lasciatevi coccolare e affidatevi a LP per: informazioni su ricettività, ristorazione, trasporti, cultura e tempo libero; visite guidate ed esperienze; prodotti di artigianato tipico; delizie enogastronomiche.

Sys Piscine

SYS piscine azienda leader, con base a Martano, da anni è presente nel settore per realizzare piscine del ricercato valore estetico. Gli elementi-chiave aziendali sono passione e innovazione che permettono di anticipare le richieste dei propri clienti. Del 2008 ad oggi SYS è stata insignita di numerosi premi (Miglior Concessionario Piscine Castiglione, Salone Internazionale della Piscina a Barcelona, Premio Pida – Premio Internazionale di Architettura) continuando a perfezionare la progettazione e realizzazione delle sue opere, sempre nel rispetto del territorio e delle caratteristiche locali. Azienda attenta anche alla sostenibilità ambientale infatti adotta sistemi di risparmio energetico: permettendo di risparmiare fino al 65% d’acqua e al contempo di aumentare il ciclo di vita dei componenti della piscina. Le attività principali non sono solo progettazione, realizzazione e manutenzione di piscine ma anche di centri Wellness & Spa, fornendo assistenza e personalizzazione ad ogni cliente.