Argento Vivo, prosegue a Galatina, Gallipoli, Sogliano Cavour e Alezio il progetto sull’invecchiamento attivo

Prosegue con il terzo appuntamento a Galatina e Sogliano Cavour e il quarto appuntamento a Gallipoli ed Alezio il progetto di invecchiamento attivo ‘Argento vivo, percorsi di active ageing’, costituito dalla rete di partenariato composta da Anteas Lecce, Cisl Fnp Lecce, Spi Cgil Lecce, Auser Lecce, Gruppo di Cammino ‘Camminando…Insieme’, Fondazione di Comunità del Salento nell’ambito dell’Avviso Pubblico emanato per la presentazione di specifici progetti di prevenzione sul territorio della Asl di Lecce finalizzati alla ‘promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute’.

La sfida come diceva il Premio Nobel Rita Levi Montalcini non è tanto quella di invecchiare, bensì di invecchiare bene aggiungendo vita agli anni e non anni alla vita. E per aggiungere vita agli anni occorre seguire corretti stili di vita, non rinunciare ad una sana alimentazione, fare movimento, allenare la mente e vivere il proprio territorio andando alla scoperta dei suoi scorci più incantevoli. Per questo attraverso passeggiate di comunità, incontri con nutrizionisti e chinesiologi, shoow cooking mirati alla valorizzazione dei prodotti biologici del Salento, balli di gruppo e visite guidate, attraverso il progetto ‘Argento vivo’, le associazioni coinvolte continuano a fare formazione e informazione per un invecchiamento attivo.

In ogni Ambito Socio-Sanitario del Salento saranno previsti tre appuntamenti: il primo di presentazione dell’iniziativa, il secondo di passeggiate di comunità, il terzo di show-cooking e ‘pizzica’.

Ambito Socio Sanitario di Galatina

Terza tappa dell’iniziativa, come dicevamo, venerdì 1 marzo 2024, a Galatina, alle ore 16.00, presso l’Ex Convento delle Clarisse sito in Piazzetta Galluccio con la presentazione del progetto alla comunità. Dopo i saluti del Sindaco Fabio Vergine seguiranno gli interventi di Romeo Delle Donne, presidente di Anteas Lecce, della fisioterapista Lorena Spalluto che relazionerà su ”Attività fisica e prevenzione nell’invecchiamento attivo’ e della nutrizionista Lucrezia Perrone che interverrà su ‘La nutrizione per l’invecchiamento attivo’. Al termine dei lavori è prevista una passeggiata con guida turistica nel centro storico di Galatina.

A seguire, lunedì 4 marzo la seconda tappa nel comune di Sogliano Cavour: alle ore 16.00 ritrovo presso il Groove Bar “Gertrude”, sito in Via dei Gigli n. 7. Dopo i saluti del Sindaco Giovanni Casarano seguiranno gli interventi di Romeo Delle Donne, presidente di Anteas Lecce, del dott. Marcello Viola che relazionerà su “Allenare la memoria” e di una specialista nella nutrizione che relazionerà su “La nutrizione per l’invecchiamento attivo”. Alle 17.00 è previsto un coinvolgente show cooking.

Mercoledì 6 marzo, terza tappa di Argento Vivo presso ‘Tenuta Pellegrino’ a Sogliano Cavour, sita in Via Aradeo n. 2. Start alle ore 16.00: dopo i saluti del Presidente di Anteas Lecce, Romeo Delle Donne, sono previsti una passeggiata e visita della tenuta, uno show cooking e una lezione di pizzica a cura del gruppo Nachiru.

L’evento è patrocinato dal Comune di Galatina.

Ambito Socio Sanitario di Gallipoli

Quarta tappa dell’iniziativa, come dicevamo, sabato 2 marzo 2024, a Gallipoli, alle ore 16.00, presso la Galleria dei Due Mari sita nei pressi del Castello angioino in Piazzetta dei Musicisti con la presentazione del progetto alla comunità. Dopo i saluti del Sindaco Stefano Minerva seguiranno gli interventi di Romeo Delle Donne, presidente di Anteas Lecce, del dott. Marco Bruno che relazionerà su “Attività fisica e invecchiamento attivo” e del dott. Franco Mongiò che interverrà su “Allenare la mente”. Al termine dei lavori è prevista una passeggiata con guida turistica nel centro storico di Gallipoli e i saluti finali presso il “Bar dello Sport”.

Giovedì 7 marzo la seconda tappa nel comune di Alezio: alle ore 16.00 ritrovo presso il Trappito Stracca. Dopo i saluti del Sindaco Andrea Barone seguirà l’intervento di Romeo Delle Donne, presidente di Anteas Lecce. Alle 17.00 è prevista una passeggiata con visita al trappeto ipogeo ‘Stracca’ e a seguire un coinvolgente show cooking (ore 18.00) e una lezione di pizzica (ore 19.00).

Giovedì 14 marzo, terza tappa di Argento Vivo presso la Galleria dei Due Mari, a Gallipoli, in Piazzetta dei Musicisti. Start alle ore 16.00: dopo il ritrovo nei pressi del Castello angioino della Città Bella, sono previsti una passeggiata con visita alla Basilica Concattedrale di Sant’Agata, uno show cooking (ore 17.00) e una lezione di pizzica a cura del gruppo Nachiru (ore 18.00).

L’evento è patrocinato dai Comuni di Gallipoli e Alezio.

Prenotazione delle passeggiate

L’organizzazione consiglia la prenotazione delle passeggiate allo 0832.311736 o al 327.8797287, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.

Il progetto Argento Vivo – percorsi di active ageing è stato presentato nelle scorse settimane presso il Polo Didattico dell’Asl di Lecce in occasione della Giornata di Promozione dell’Invecchiamento Attivo nella Asl di Lecce, alla presenza del Direttore dell’Asl di Lecce Stefano Rossi, della Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano, del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele, della Direttrice Uosvd Comunicazione Istituzionale dell’Asl di Lecce, Sonia Giausa, dei Dirigenti Medici del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Lecce, Valerio Aprile e Stefania Di Noia.