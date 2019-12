Aggredisce mamma e figlia e finisce in carcere. Non era la prima volta: le violenze andavano avanti da anni

Hanno ‘sopportato’ in silenzio le violenze psichiche e verbali per oltre dieci anni. Più di un decennio trascorso senza che quei maltrattamenti, quelle minacce subite varcassero la porta di casa. Almeno fino alle scorse ore, quando mamma e figlia sono riuscite a ‘raccontare’ ai Carabinieri l’incubo che avevano vissuto tra le mura di casa e la paura provocata dai comportamenti intimidatori di quell’uomo, marito e padre. Per lui, un 75enne di Vernole, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

I fatti

Le due donne non avevano mai parlato del clima che si respirava in famiglia fino a quando, ieri mattina, l’intervento dei carabinieri della Sezione radiomobile di Lecce ha permesso di scrivere la parola fine. Ma gli uomini in divisa non avrebbero mai bussato alla porta di quell’abitazione se mamma e figlia non avessero trovato finalmente il coraggio di chiamare il 112. Qualcosa, durante l’ultima sfuriata, ha spinto le malcapitate a chiedere aiuto ai militari. Un gesto che, probabilmente, le ha salvate visto che la violenza avrebbe potuto prendere una piega diversa.

L’inferno è finito così, con le manette strette intorno ai polsi dell’uomo che, dopo le formalità di rito è stato accompagnato a Borgo San Nicola. Gli uomini dell’Arma lo hanno fermato proprio mentre stava aggredendo le due donne.

Mamma e figlia, invece, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono state sottoposte agli accertamenti del caso. Hanno riportato diverse lesioni, giudicate guaribili in alcuni giorni. In quel momento, probabilmente quando si sono sentite al sicuro, hanno raccontato quello che accadeva in casa, le violenze fisiche e psicologiche che non erano mai state denunciate.