Lecce, manca assistenza per studenti disabili a scuola. MRS: “Serve intervento risolutivo”

Non sembra trovare soluzione l’assenza di assistenza dell’OSS per i ragazzi con gravi disabilità iscritti all’Istituto Comprensivo “P. Stomeo – G. Zimbalo” di Lecce. I genitori degli studenti che si trovano in difficoltà hanno segnalato la mancanza di assistenza a Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento: “Siamo alle solite, problemi irrisolti e conseguenza che vengono pagate sempre dall’anello più debole della nostra comunità”.

Come denuncia MRS, i ragazzi sono costretti a frequentare la scuola senza una assistenza adeguata, come per esempio l’aiuto per l’uso del WC, la pulizia, il cambio degli indumenti e tutto quello di cui uno studente disabile ha bisogno durante le ore scolastiche.

“Se oggi questi sfortunati bambini possono frequentare la scuola – rincara il coordinatore di Movimento Regione Salento – è solo grazie al solo contributo delle insegnanti di sostegno e di qualche operatore scolastico che, per sensibilità, cerca di sostituirsi agli operatori OSS”.

“Chiediamo, a chi compete, grande rispetto per questi bambini sfortunati e per le loro famiglie, e proprio per questo riteniamo che un disabile abbia diritto ad essere assistito in tutto e per tutto da personale qualificato, anche e soprattutto nei bisogni più intimi”.

Secondo Giancarlo Capoccia, serve un intervento risolutivo che metta fine ai disagi degli alunni disabili.