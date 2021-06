Prevenzione e sicurezza, Comune di Surano pronto ad aderire all’Associazione Controllo del Vicinato

Il Comune di Surano è il primo comune della provincia di Lecce a valutare l’opportunità di aderire all’Associazione Controllo del Vicinato, nata 10 anni fa e è arrivata a contare circa 600 comuni in Italia. Questo progetto mira a creare un sistema di sicurezza solidale e partecipato. Si tratta di un movimento in antitesi alle ronde e vuol essere di contrasto diretto al crimine, tramite una rete composta da volontari, amministrazione comunale e forze dell’ordine.

“Il Controllo del Vicinato è un efficace strumento di prevenzione contro la criminalità – ha affermato il Sindaco di Surano Salvatore Puce – che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la cooperazione con le forze dell’ordine al fine di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. Fare Controllo di Vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini”.

A illustrare i valori e la mission del sodalizio è stato Enzo Musardo, membro del consiglio nazionale, nonché responsabile regionale dell’Associazione.

“L’Associazione punta al recupero dei valori antichi del vivere civile, oltre a promuovere i valori sociali di solidarietà – ha affermato Musardo, colonnello in riserva del genio aeronautico e perito balistico forense, originario di Parabita. La prima associazione è nata in America, poi è giunta sino in Europa. Nel 2018 al congresso europeo in Italia vi hanno partecipato ben 21 Nazioni. Si tratta di un progetto di socialità e sicurezza, oltre alla custodia dell’ambiente. È un movimento senza costi e apolitico, senza bandiere di partiti. Si pagano solo gli eventuali cartelli, che verranno issati nella zona dove è presente Acdv”.

Il consigliere del Comune di Surano, Tiziano Pisino, ha tenuto a sottolineare: “Tramite i social sono riuscito a creare un canale di contatto con il colonnello Musardo e il sodalizio, che vanta la delega alla Polizia Urbana e alla Protezione Civile. Stiamo valutando i presupposti per poter dare, tramite questa associazione, anche un’identità sul piano legale al gruppo di circa cento cittadini di Surano, che, dopo i numerosi furti degli ultimi anni nel nostro piccolo centro, hanno creato un gruppo social per segnalare alcune situazioni di pericolo per la sicurezza. Dopo il primo incontro con i vertici, passeremo ad affrontare l’argomento nella nostra comunità”.