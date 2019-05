L’Associazione Italia-Pakistan cerca educatori e laureati in materie umanistiche o pedagogia. Come candidarsi

In cantiere tanti progetti, ma per realizzarli l’Associazione Nazionale Italia-Pakistan ha bisogno di persone. Per questo, ha deciso di ricercare le figure più adatte agli interventi formativi pensati aprendo le selezioni a chiunque abbia le competenze giuste per ricoprire le posizioni lavorative offerte. L’ambito è quello educativo/progettuale, la sede di lavoro sarà la provincia di Lecce, almeno in questa fase.

Chi può candidarsi?

L’Anip sta cercando operatori/operatrici ed educatori/educatrici con comprovata esperienza. A loro toccherà il compito di organizzare e condurre attività laboratoriali, formali e non formali, con alunni della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado entro il progetto ECG nell’Anno Scolastico 2019/2020. Focus su: attività nella natura, attività musicali ed attività artistiche.

Non solo, si ricerca anche una figura con laurea in materie umanistiche e/o Pedagogia e comprovata esperienza in progettazione interventi formativi e attività didattiche da inserire nell’organico di ideazione e sviluppo kit didattico entro il progetto ECG, Educazione alla Cittadinanza Globale. In questo caso bisogna dare la disponibilità a spostarsi su Milano.

Attenzione, le selezioni scadranno a maggio 2019. C’è ancora poco tempo, quindi, per inviare il curriculum a cv@anipl.it. Si può scrivere anche solo per ricevere informazioni.

Le selezioni avverranno in base al curriculum vitae ed al successivo colloquio. Saranno contattati solo i candidati short-listed.