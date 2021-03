Automobilista multato per il ticket scaduto da un minuto. Il grattino non c’era: la smentita del Comune

Ha fatto non poco discutere la notizia dell’automobilista multato per il grattino scaduto da appena un minuto. 60 secondi che gli sono costati una sanzione salata per una distrazione non così imperdonabile secondo lo Sportello dei Diritti che, in una nota a firma del Presidente Giovanni D’Agata, ha raccontato l’episodio accaduto in via Imbriani il 10 dicembre, alle 12.30. Un minuto dopo dell’orario riportato sul ticket 12.29. E non sarebbe stato nemmeno un caso isolato secondo l’Associazione che ha ascoltato il racconto dell’uomo che si era rivolto a loro per far valere le sue ragioni

Ma il Comune non ci sta a leggere gli articoli pubblicati che hanno sollevato una vivace discussione per chiedere più tolleranza a Vigili e ausiliari, soprattutto quando l’errore è fatto in buona fede. In fondo, un minuto equivale a qualche centesimo in più non pagato. Dalle verifiche effettuate, però, la notizia non trova riscontro. Ci sono elementi, insomma, poco compatibili con la descrizione dei fatti fornita.

La prima cosa che non quadra, anche ad una prima occhiata, è l’importo della sanzione, denunciato nella nota stampa in 58,75 euro, a fronte di una sanzione per ticket scaduto fissata invece in 26,00 euro (18,20 pagamento ridotto entro 5 giorni).

«La verifica effettuata presso l’ufficio verbali della Polizia Locale di Lecce – si legge – ha restituito come unica sanzione comminata in via Imbriani alle 12.30 del 10/12/2021 quella nei confronti del proprietario di un veicolo che non esponeva alcun ticket di sosta valido (dunque una sanzione per omesso titolo di sosta), questa sì compatibile con gli importi (42,00 euro + notifica effettuata entro 60 giorni alla residenza dell’intestatario dell’automobile) riportati nel comunicato stampa».

Non trova alcun riscontro, dunque, la denunciata sanzione per “titolo di sosta scaduto da un minuto”. Basta guardare la copia del verbale di contestazione e foto del veicolo al momento della sanzione. Da queste ultime è possibile verificare l’assenza dal cruscotto dell’automobile del titolo di sosta la cui foto è pubblicata sul sito sportellodeidiritti.org.