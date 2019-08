Autovelox e telelaser, dove evitarli nel mese di settembre. Scarica il calendario

Sono l’incubo degli automobilisti e non c’è salentino (o turista) che, almeno una volta o forse più di una, non sia incappato in uno dei tanti dispositivi pronti a immortalare tutte le infrazioni al codice della strada. Gli autovelox, i telelaser e le postazioni fisse, piazzati dalla Polizia provinciale sulle arterie di competenza più frequentate del Salento, spingono chi si mette al volante a prestare maggiore attenzione alla guida. Insomma, fungono da deterrente per non premere il piede sull’acceleratore.

Del resto, si rischia di vedersi recapitata a casa una multa salata, soprattutto se la velocità rilevata dagli strumenti elettronici supera i 60 chilometri orari oltre il limite consentito. Una vera e propria “stangata” per le tasche degli automobilisti ‘distratti’ o spericolati a cui tocca aggiungere la sospensione o revoca della patente, a seconda dei casi.

Indipendentemente dai dispositivi, la prudenza al volante non è mai troppa. Bisognerebbe sempre indossare la cintura di sicurezza, evitare di parlare al cellulare o inviare messaggi mentre si guida, non azzardare manovre potenzialmente pericolose e, perché no, anche consultare sempre il vademecum dei controlli che saranno effettuati sulle strade provinciali, puntualmente diffuso agli uffici di Palazzo dei Celestini.

Con gli ultimi scampoli d’estate, è stato diffuso il calendario per il mese di settembre che, come sempre, è possibile scaricare cliccando qui. Basta poco per evitare brutte sorprese e conoscere nel dettaglio i giorni, le fasce orarie e il tratto di strada monitorato dal ‘grande fratello delle strade‘ siano autovelox, telelaser o postazioni fisse.

Al di là delle sanzioni, che a nessuno piace pagare, è soprattutto una questione di sicurezza stradale, di proteggere l’incolumità propria e degli altri. È bene, dunque, rispettare i limiti di velocità imposti e guidare con prudenza, anche se si viaggia in sella ad una due ruote.