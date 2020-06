Le strade tornano ad ‘animarsi’ di auto, ma attenzione ai controlli. Scarica il calendario di giugno

Giugno, forse più di maggio quando è scattata la fase 2 di convivenza con il Covid19, rappresenta un ritorno alla “normalità”, anche al volante. La gente può uscire senza bisogno di giustificare nero su bianco il motivo dello spostamento sull’autocertificazione e le strade del Salento sono tornate ad animarsi di auto e mezzi a due ruote dopo che il lockdown imposto per fermare la diffusione del Coronavirus aveva ridotto ‘drasticamente’ il traffico e i veicoli in circolazione. Con il nuovo mese tornano anche i consueti controlli della Polizia Provinciale sulle arterie di competenza.

Come si legge sul calendario per il mese di giugno diffuso da Palazzo dei Celestini (che troverete in allegato in fondo a questo articolo) autovelox e telelaser torneranno ad ‘osservare’ il comportamento degli automobilisti, immortalando – senza fare sconti a nessuno – quelli distratti, indisciplinati o che premono un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Senza dimenticare la postazione fissa sulla Lecce-Novoli, attiva tutti i giorni (festivi compresi), h24.

Le “macchinette elettroniche” con i loro inclementi obiettivi fotograferanno tutte le infrazioni commesse. Per questo, bisogna fare sempre molta attenzione al volante e rispettare le ‘regole’ del codice della strada, compresi i limiti di velocità segnalati.

Cliccando su “scarica l’allegato” è possibile effettuare il download del file in pdf con tutti i tratti interessati, da consultare in qualunque momento per non incappare in multe salatissime o nel rischio di perdere ‘preziosi’ punti della patente. Attenzione, quindi, perché la prudenza non è mai troppa, soprattutto alla guida. E la sicurezza stradale viene prima di tutto.