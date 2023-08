Ugento, la sabbia interrompe l’approdo del canale dei bacini al mare. La segnalazione

I famosi bacini di Ugento e il mare costituiscono un complesso ma perfetto sistema biologico che è stato sempre tutelato per garantire l’equilibrio dell’ ecosistema. Un gruppo di cittadini delle marine dell’ importante città jonica del Sud Salento ha contattato Leccenews24 segnalando quello che potrebbe essere, tuttavia, un pericolo da scongiurare:

‘Temiamo che l’equilibrio dell’ ecosistema rischi di saltare a causa della sabbia accumulata sul tratto di collegamento tra il mare e i bacini di Ugento. Vogliamo segnalare il fatto che proprio quella sabbia impedisce il corretto ricambio d’acqua, rendendola pericolosamente stagnante’.

Le immagini a corredo della denuncia evidenziano che nel tratto compreso tra la spiaggia dei Paduli di Lido Marini e Torre Mozza, grossi quantitativi di sabbia abbiano completamente ricoperto il canale che collega i bacini al mare aperto, con conseguente stagnazione delle acque all’interno del fronte costiero.

Secondo alcuni esperti ciò potrebbe rappresentare un pericolo grave per il delicato ecosistema locale, con una probabile moria di pesci che chiaramente si troverebbero in un ambiente improvvisamente inospitale, tanto più con le temperature degli ultimi giorni.

L’unico elemento che si evidenzia è che la spiaggia è notevolmente aumentata; ecco perché resta da capire e da appurare – cosa che faremo nei prossimi giorni- se la sabbia sia stata volontariamente portata sul posto, oppure se si sia accumulata per dinamiche naturali. In un caso o nell’altro sono in tanti a ritenere che sarebbe necessario un intervento risolutivo per riportare la situazione alla normalità.