Entro Natale il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi pubblici a Gallipoli

Sarà pubblicato entro Natale il bando di concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel comune di Gallipoli. Dopo più di dieci anni i cittadini interessati a ottenere l’assegnazione di un alloggio Erp, potranno infatti presentare domanda all’Ente per una sola assegnazione in ambito regionale.

“Quello sugli alloggi popolari è un bando importante per la città che darà la possibilità a chi ne ha bisogno di ottenere, secondo i parametri, una casa. È un’azione rilevante per il sociale perché pone al primo posto la possibilità: dare pari dignità e, appunto, le stesse possibilità a tutti è il principio sacrosanto su cui si deve basare un’azione politica. Siamo sicuri che il bando sarà di vero aiuto a chi ne avrà bisogno” commenta il sindaco Stefano Minerva.

Gli fa eco l’assessore Riccardo Cuppone con delega al Patrimonio: “Finalmente ci siamo, è una notizia che molti stavano aspettando e anche questa volta l’amministrazione comunale si è adoperata per dare le giuste risposte. Ci sarà tempo fino a febbraio 2024 per fare richiesta, i tempi saranno perciò molto lunghi e la comunicazione verrà effettuata su più canali sia cartacei che online per informare quante più persone possibili di questa opportunità. Non si tratta solo di un obbligo di legge, ma di una procedura fortemente voluta dall’Amministrazione e questo intendo sottolinearlo.

È importante specificare che la nuova graduatoria sostituirà quella precedente perciò gli aspiranti assegnatari già inclusi decadranno perciò per essere inclusi nella nuova graduatoria dovranno presentare una nuova domanda”.

Il bando di concorso con i relativi dettagli e le modalità di presentazione delle domande sarà reso noto sul sito ufficiale dell’Ente e sui canali social.