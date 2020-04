Riqualificazione di Parco Corvaglia, pubblicato il bando. Domande entro il 18 maggio

“Attraverso l’ascolto dei residenti e la condivisione di idee abbiamo apportato delle modifiche al progetto iniziale in modo da rendere l’area più rispondente alle esigenze di chi la vive quotidianamente. Ci auguriamo di poter avviare i lavori di questa importante area a verde urbana nel quartiere San Pio già all’inizio dell’estate o comunque non appena l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sarà rientrata. Potremo così consegnare ai residenti del quartiere e all’intera città uno spazio pubblico rinnovato in cui soddisfare i propri bisogni legati allo sport, al divertimento ma anche alla socializzazione, soprattutto per i bambini e per le persone anziane”, con queste parole, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce, Alessandro Delli Noci, commenta la pubblicazione del bando di gara per la riqualificazione di Parco Corvaglia nel Quartiere San Pio.

I lavori, per un valore totale di circa 240 mila euro, prevedono interventi di scavi e demolizioni, di rifacimento pavimentazioni, verde e arredo urbano, strutture, pubblica illuminazione, videosorveglianza e segnaletica. Il progetto, il cui obiettivo è riqualificare e valorizzare l’unico polmone verde del quartiere favorendo l’aggregazione sociale, prevede la realizzazione di un grande campo gioco informale suddiviso in aree differenti: la zona fitness ombreggiata da leggeri pergolati in metallo; un’area per il campo da basket e da pallavolo; lo spazio per i giochi di squadra rivestito in gomma antitrauma; gli spazi destinati al riposo con ampie sedute e l’area verde.

Il parco è stato disegnato in funzione delle alberature presenti, che saranno mantenute e arricchite da nuova vegetazione autoctona. Particolare attenzione è stata posta al ridisegno degli stalli degli attuali parcheggi e alla realizzazione di nuovi su via Pozzuolo.

Il progetto propone la rimozione degli stretti marciapiedi esistenti e l’utilizzo di una pavimentazione continua che garantisce la sicurezza dei giochi dinamici e favorisce, in generale, l’accessibilità a ogni parte del parco.

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12 del 18 maggio 2020 in versione elettronica, attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “Tutto Gare”, il cui accesso è consentito alla pagina http://lecce.tuttogare.it, ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche.