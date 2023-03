Beatrice Agata Mariano lascia Lecce, nominata Viceprefetto Vicario di Pesaro-Urbino

Attualmente ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura e Commissario straordinario della Città di Squinzano, ma ancora per poco, in quanto per lei è arrivato un nuovo incarico che la allontanerà dal Salento.

Il Ministero dell’Interno, infatti, ha comunicato che il Prefetto della provincia di Pesaro-Urbino, all’esito della procedura di interpello a carattere nazionale, ha nominato Beatrice Agata Mariano Viceprefetto Vicario.

Naturalmente tanti gli attestati di stima per questo riconoscimento, a partire dal Prefetto Luca Rotondi, i Dirigenti e tutto il personale di “Via XXV Luglio”, che esprimono affettuose congratulazioni per il meritato traguardo, raggiunto anche grazie all’esperienza maturata nel corso dei numerosi anni trascorsi nella provincia di Lecce, dove ha ricoperto prestigiosi incarichi.

Anche dalla redazione di Leccenews24.it, i migliori auguri di buon lavoro.