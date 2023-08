Notte della Taranta, 91 persone soccorse dai sanitari della Asl. Numeri in calo rispetto allo scorso anno

Sono stati 91 i soccorsi effettuati dalla Postazione medica avanzata – gestita del Servizio di Emergenza Urgenza 118 di ASL Lecce, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Militare della CRI – e allestita nell’area del concertone della Notte della Taranta del 26 agosto a Melpignano.

Numeri in calo, rispetto a quelli dell’edizione dello scorso anno, soprattutto negli interventi per abuso di alcol e sostanze psicotrope: tra i 91 soccorsi prestati dal pomeriggio del sabato fino all’alba di domenica, 18 sono attribuibili a ebrezza alcoolica, 10 a traumi/ferite, 3 a disturbi gastroenterologici, 19 a disturbi cardiovascolari, 7 a disturbi respiratori, 20 a reazioni allergiche e 14 ad assunzioni di cannabinoidi. In un solo caso si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sono stati impegnati 5 infermieri, 2 medici, compreso il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Maurizio Scardia, coadiuvato da Nicola D’Angelo, un Oss e 3 autisti.

Agli operatori, che hanno ricevuto la visita dell’Assessore alla Salute della Regione Puglia Rocco Palese, il ringraziamento del Direttore generale Stefano Rossi: “Ringrazio tutti gli operatori coinvolti, a vario titolo, nella riuscita dell’evento. Un evento di grande impatto anche in termini di organizzazione di assistenza sanitaria che, grazie all’esperienza, alla sinergia con le Forze dell’Ordine e con la Croce Rossa, intervenuta con il prezioso apporto del Corpo Militare CRI e con la Fondazione, riesce ogni anno a far fronte alle esigenze e alle necessità di un pubblico vasto ed eterogeneo, per contribuire così al successo dell’evento. L’occasione è utile per rivolgere un grazie a tutti i nostri operatori che, nella Notte della Taranta, come in tutti gli altri eventi dell’estate salentina, hanno messo a disposizione competenze e dedizione per portare un pezzo di sanità pubblica in eventi ludici e culturali”.