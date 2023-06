Black cerca casa, spera di trovare una famiglia che si innamori di lui e lo coccoli

Si chiama Black, ha cinque anni, pesa intorno ai sei kg ed è un delizioso cagnolino in cerca di adozione.

La sua è la storia comune a tanti poveri animali: è stato prima voluto, poi abbandonato e accalappiato, insieme a un altro cane che, però, ha trovato famiglia, mentre, lui aspetta ancora.

Anna Maria lo ha salvato dal canile, ma non si può prendere cura di lui e adesso si trova in una pensione, ma non potrà starci ancora per molto tempo.

È piccolo e vorrebbe tanto vivere in un posto caldo e ricevere tante coccole.

Black sa camminare al guinzaglio, è castrato, vaccinato, sverminato e le analisi per stabilire se fosse affetto da Leishmaniosi, Filariosi ed Erlichie sono tutte negative.

Aspetta che qualcuno si innamori di lui.

Si trova in provincia di Lecce e per informazioni si potrà contattare il numero di telefono 393.4905594.