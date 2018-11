Blackjack: uno dei giochi online più apprezzati del 2018

Uno dei giochi di carte che ha conquistato la maggiore popolarità negli ultimi tempi è il blackjack. Questo gioco nato in Francia nel XVII° secolo ma diventato famoso soprattutto negli Stati Uniti, in Italia è conosciuto anche con il nome di Ventuno (proprio perché vincono i giocatori che realizzano un punteggio più alto del banco e non superiore a 21).

Pur non potendo contare sulla stessa diffusione del poker (in particolare quello sportivo), anche il blackjack ha un forte seguito di appassionati che cresce sempre più anche grazie alle tante versioni blackjack mobile che si trovano online.

Come si gioca a blackjack

Come detto in precedenza, il blackjack è sostanzialmente una sfida tra il banco e i giocatori, ma cerchiamo di comprendere meglio come funziona questo gioco: la partita ha inizio con il dealer che distribuisce una carta coperta a ciascun giocatore; una volta che questi ultimi hanno compiuto la loro puntata, il banco, partendo da sinistra verso destra, assegna loro una carta scoperta in ogni postazione giocata, assegnando l’ultima al banco.

Il banco effettua poi un secondo giro di carte scoperte, in questo caso però senza assegnarne una a sé stesso. Terminata la distribuzione, il dealer legge in ordine il punteggio di ciascun giocatore invitandoli a manifestare il loro gioco. I giocatori devono dunque scegliere se chiedere ancora una carta o restare con ciò che hanno.

Nel caso un giocatore superi il 21, perde e il dealer incassa la puntata. Una volta che i giocatori hanno definito i loro punteggi il dealer sviluppa il suo proprio gioco seguendo la “regola del banco”: vale a dire che il banco deve tirare carta con un punteggio inferiore a 17. Una volta ottenuto o superato 17 si deve fermare. Se oltrepassa il 21 il banco “sballa” e deve pagare tutte le puntate rimaste sul tavolo.

Definiti tutti i punteggi, il dealer confronta il proprio con quello degli altri giocatori, paga le combinazioni superiori alla sua, ritira quelle inferiori e lascia quelle in parità. Il pagamento delle puntate vincenti è alla pari. Il giocatore che fa 21 con le prime due carte assegnategli dal dealer (con un Asso che vale 11 e un dieci o una figura) forma il cosiddetto “blackjack“, e ottiene il pagamento di 3 a 2 (ossia la somma scommessa x 1,5); qualora anche il banco realizzi il blackjack la mano è da considerarsi in parità.

Blackjack: strategie vincenti

Uno degli aspetti fondamentali quando si gioca a blackjack è cercare di ricordare quali sono le carte che possono portare a una vincita immediata e quelle che invece sono da considerare carte cattive. Il gioco del blackjack è abbastanza rapido e si può passare molto velocemente da un paio di mani vincenti a una serie di giocate che possono risultare. Per questo motivo quando si decide si decide di giocare una partita al gioco del blackjack – sia essa dal vivo oppure online – è sempre bene farlo con un minimo di strategia, tanto che sull’argomento sono stati scritti persino libri (Blackjack Club) e film (21).