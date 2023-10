“Gioca, Pensa, Vinci”, la via la campagna di sensibilizzazione e contrasto al Gioco d’Azzardo della Asl

È stato presentato questa mattina, nel Polo Didattico della Asl Lecce, la seconda edizione di “Gioca, Pensa, Vinci – Il lato sano del gioco”, il progetto di sensibilizzazione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Obiettivo del progetto sensibilizzare e favorire la prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico tra le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lecce.

“Gioca, pensa, vinci è progetto molto interessante perché è un tentativo di veicolare un messaggio, quello del contrasto del gioco d’azzardo, con una modalità innovativa. Nella prima edizione ci siamo avvalsi del teatro con cui siamo riusciti a coinvolgere, interessare, informare i ragazzi, a confrontarci con loro sui nostri servizi e sull’offerta di cura e trattamento rispetto al disturbo del gioco d’azzardo e alle dipendenze comportamentali. In questa seconda edizione il progetto si arricchisce, quindi ci sarà non soltanto il teatro ma anche laboratori di scrittura creativa, di musica. L’anno scorso il progetto è stato molto partecipato, i ragazzi se adeguatamente coinvolti, anche attraverso linguaggi diversi, rispondono con emotività e attenzione” ha dichiarato Salvatore Della Bona, Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Lecce

“Sono profondamente orgoglioso di questo progetto perché rappresenta il risultato di un lavoro che ha visto la fortissima sinergia tra istituzioni (Regione Puglia, ASL Lecce e Teatro Pubblico Pugliese), sistema scolastico e operatori della cultura. Un progetto che si rivolge ai ragazzi, fornendogli competenze e conoscenze che possano dissuadere un proprio familiare o conoscente dal perseguire nel gioco d’azzardo. Uno strumento informativo e formativo per tentare di tirar via chi è già dentro quella spirale. Esprimo il mio personale ringraziamento al dirigente del Tpp Lino Manosperta e ai dipendenti per l’attenzione e la dedizione che hanno riservato a questo progetto. Un ringraziamento va all’ASL Lecce, al Dg Stefano Rossi e al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche Salvatore Della Bona” ha dichiarato il Vice Presidente del Teatro Pubblico Pugliese Marco Giannotta.

“Con progetti come ‘Gioca, Pensa, Vinci’ si ha la possibilità di approcciare nuove patologie, come la ludopatia che è una patologia strisciante, con nuovi strumenti che non sono quelli propri dei servizi ‘classici’ delle dipendenze patologiche. Sono strumenti – il teatro, la letteratura e la musica – con cui usciamo fuori dagli ambienti istituzionali e riusciamo a intercettare quel bisogno, che si annida soprattutto nelle giovani generazioni, di liberazione dalle dipendenze, in questo caso dal gioco d’azzardo. La partecipazione delle scuole è indubbiamente un valore aggiunto. Grazie a tutti coloro che lo hanno progettato e realizzato”, ha commentato il Direttore Generale di “Via Miglietta” Stefano Rossi

“È motivo d’orgoglio per noi che l’attività del Dipartimento Dipendenze Patologiche di ASL Lecce abbia trovato spazio, per i suoi progetti virtuosi, anche negli approfondimenti della Rai nazionale. La ludopatia è una questione intergenerazionale ma è sugli adolescenti e i giovani, sulle loro fragilità, che oggi va posto il focus. Come rimodulare la prevenzione e le terapia in base a nuove sollecitazioni, a nuovi linguaggi? Mi sembra che sia anche questa la sfida del progetto Gap per prevenire e contrastare la diffusa dipendenza da gioco” ha dichiarato Rocco Palese, Assessore alla Sanità della Regione Puglia, collegato da remoto.

Le attività

Le attività del progetto consistono in: Laboratori Artistici di Scrittura Creativa: rivolti ad un numero massimo di 30 studenti per ciascun laboratorio. I partecipanti apprenderanno le tecniche di scrittura creativa e sperimenteranno diversi mezzi di espressione artistica: letteratura, musica, canto, videomaking, ecc. dando spazio alla creatività e all’appropriazione dei metodi e strumenti creativi. Obiettivo finale del laboratorio sarà la realizzazione di una “creazione artistica”: il testo di una canzone rap, un breve cortometraggio, un racconto, o altro, sul tema del GAP. Durata del laboratorio: 15 incontri di 2 ore ciascuno, per una durata totale di 30 ore, da svolgersi tra settembre e dicembre 2023. I laboratori si terranno a Lecce, Maglie, Tricase, Gallipoli.

Spettacolo di Restituzione, a conclusione di ciascun laboratorio sarà realizzato uno Spettacolo di restituzione delle attività laboratoriali svolte, alla presenza degli studenti degli Istituti Scolastici coinvolti.

Incontri di Sensibilizzazione, saranno realizzati presso Istituti Scolastici nei Comuni di Copertino, Campi Salentina, Galatone, Galatina. Gli incontri prevederanno una breve performance artistica tratta dai Laboratori Artistici di Scrittura Creativa realizzati e seguita dall’intervento di uno specialista (Psicologo, Medico o Assistente Sociale) che evidenzierà i campanelli d’allarme per il G.A.P. e a chi rivolgere le richieste di aiuto in caso di problemi col gioco d’azzardo. Obiettivo: aumentare il livello di consapevolezza e di attenzione al problema.

Evento Finale, l’evento finale si terrà il 21 marzo 2024 a Lecce e rappresenterà l’occasione per la restituzione dei risultati dei Laboratori Artistici con il coinvolgimento dei conduttori, dei docenti e di una rappresentanza degli studenti, che presenteranno le loro realizzazioni artistiche. Seguirà un convegno sul tema del GAP a cui saranno invitate autorità e portatori d’interesse locali. Nell’ambito dell’evento finale si terrà lo spettacolo Slot Machine della compagnia Teatro delle Albe di Ravenna.

Le Compagnie Artistiche che condurranno le attività laboratoriali sono: Zeromeccanico, URA Teatro, Associazione ALIBI, Cantieri Teatrali Koreja.