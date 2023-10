Al via la campagna vaccinale antiCovid e antinfluenzale della Asl di Lecce

Nella giornata di mercoledì 11 ottobre il Direttore generale della Asl di Lecce Stefano Rossi, il responsabile aziendale delle cure primarie Antonio Giovanni De Maria, il Presidente e il vice Presidente dell’Ordine dei Medici Donato De Giorgi e Gino Peccarisi e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Alberto Fedele daranno il via alla campagna vaccinale antiCovid e antinfluenzale.

Si parte con l’offerta in favore dei pazienti ricoverati, delle persone con elevata fragilità, in particolare dei pazienti con marcata compromissione del sistema immunitario, delle persone di età pari o superiore a 80 anni, degli ospiti delle strutture per lungodegenti, degli operatori sanitari.

“La vaccinazione è lo strumento più efficace per proteggere chi riceve il vaccino e le persone vulnerabili attorno. I vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a distanza di tempo, con i vaccini anti Covid-19. Noi, dirigenti di questa azienda sanitaria, incominciamo dando il buon esempio, ricevendo entrambi i vaccini contestualmente e invitando tutti a farlo. Le persone interessate e rientranti nel target prioritario possono rivolgersi sin da ora al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta” ha commentato il Direttore Generale Stefano Rossi.

L’offerta dei vaccini contro l’influenza stagionale e contro il Covid-19 sarà assicurata dai Medici di Medicina Generale per la popolazione adulta e dai Pediatri di Libera scelta per bambini e adolescenti. I vaccini iniettivi antinfluenzali sono co-somministrabili con il vaccino antiCovid.

La vaccinazione antiCovid potrà essere offerta anche dalle Farmacia aderenti all’accordo regionale per la Farmacia dei Servizi.

A richiesta e previa disponibilità di dosi, entrambe le vaccinazioni saranno disponibili anche per coloro che non rientrano nelle categorie più a rischio.