Al Convento degli Agostiniani va in scena il Campionato giovanile interprovinciale di scacchi

L’Associazione Rione Santa Rosa Aps di Lecce ha organizzato per la giornata di domenica 21 aprile il Campionato Giovanile Interprovinciale Lecce-Brindisi 2024 di scacchi, valido per le qualificazioni alla finale nazionale del Campionato Italiano Giovanile Under 18.

L’evento, omologato dalla Federazione Scacchistica Italiana, accreditato da Sport e Salute ed in collaborazione con il Comune di Lecce e Asd Leverano Scacchi, si terrà a Lecce presso l’ex Convento degli Agostiniani in via Michele de Pietro, 10.

La giornata, che promuoverà questa nobile disciplina sportiva come strumento di inclusione sociale, rappresenta l’impegno costante del sodalizio leccese nel dare nuova linfa sociale e sportiva sul territorio.

Una giornata dedicata ai più giovani all’insegna di uno sport sintesi di logica, strategia e matematica, che stimola il giocatore nel ragionamento, ne migliora i tempi attentivi e promuove un sano spirito agonistico.

Da un lato i giovani scacchisti si sfideranno per la qualificazione alla finale nazionale e dall’altra la possibilità di condividere i valori e i benefici di questo sport che aiuta a porre le basi del pensiero razionale e a gestire le proprie emozioni.