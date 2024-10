Cancellieri esperti in stato di agitazione. Scatta la protesta anche a Lecce

I cancellieri esperti del tribunale di Lecce hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore previsto per domani. In un comunicato inoltrato agli organi di stampa si annunciava lo stato di agitazione e venivano esposte le ragioni della protesta: “Si tratta di un appiattimento professionale verso il basso promosso dal Ministero e da diversi sindacati che comporta per quelle che erano figure apicali delle rispettive aree (i Direttori nella terza e noi nella seconda) di essere formalmente parificate (pur con la pretesa di lasciarci oneri e responsabilità di cui attualmente rispondiamo, ma senza riconoscerci alcun onore) alle figure più basse dell’area. Continua il documento: “Nel nostro caso, centralinisti e conducenti di automezzi, nonostante la stragrande parte di noi sia stato reclutato tramite un recente concorso analogo a quello coevo con cui sono stati selezionati gli ultimi direttori e con medesimi requisiti e titoli… peraltro, la maggior parte di noi era avvocato con anzianità da cassazionista; un’altra parte è costituita da interni con notevole anzianità di servizio ed indiscutibili competenze”.

Si legge ancora nel comunicato: “Inutile sottolineare, che se lo scellerato tentativo di mortificare le professionalità con un loro appiattimento verso il basso si dovesse realizzare, secondo quanto già proposto in sede di contrattazione integrativa, si palesa l’intendimento degli aderenti al Comitato di presentare anche ricorso innanzi alle autorità giudiziarie competenti per il riconoscimento dei propri diritti”.

E nella giornata di domani è prevista una grande manifestazione a Roma per esporre i motivi della protesta dei cancellieri esperti del Ministero della giustizia. Lo sciopero nazionale è stato indetto per 24 ore.