Trepuzzi, investono e trascinano un cane sull’asfalto. Gara di solidarietà per pagare le cure veterinarie

Stanno suscitando un’autentica sollevazione popolare mista ad indignazione le immagini social che circolano in queste ore a Trepuzzi. Un cane di grossa taglia è stato investito nelle vie della città da un’ auto di piccola cilindrata, un’ utilitaria di colore rosso o bordeaux, e trascinato per decine di metri sull’asfalto dopo essere rimasto incastrato sotto la scocca del veicolo.

Una sofferenza atroce per l’animale che fortunatamente non è morto ma versa in gravi condizioni presso una clinica veterinaria cittadina.

Le immagini che stanno girando sui social parlano chiaro. La vettura ha certamente investito la piccola bestia che probabilmente riposava sulla strada. Il o la conducente, non si capisce per quale recondita e inspiegabile ragione, non si sarebbe accorto o accorta di nulla e avrebbe trascinato l’animale per molti metri. Solo nelle immediate vicinanze di un incrocio, a causa forse di una disconnessione stradale che ha fatto sobbalzare il veicolo, la povera bestiola si è sganciato dalla scocca del veicolo e si è adagiata a terra, dove è stata subito soccorsa da cittadini comuni e da volontari di associazioni animaliste.

L’animale si trova in cura presso una clinica veterinaria in condizioni difficili. Si spera che ce la faccia e che possa essere adottato.