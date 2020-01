Capitale italiana della Cultura 2021, si candida anche la Grecìa salentina

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è alla ricerca della città a cui assegnare il titolo di Capitale italiana della cultura 2021, mentre Parma – vincitrice per il 2020 – è pronta con il suo ricco calendario di eventi che partirà ‘ufficialmente’ il 12 gennaio con il primo appuntamento alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Introdotta nel 2014 con la legge Art Bonus, ha l’ambizioso obiettivo di sostenere, incoraggiare e valorizzare la capacità progettuale delle città italiane e, come sottolineato dal ministro Dario Franceschini, ha avuto, edizione dopo edizione, effetti positivi sullo sviluppo turistico e sulla fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori che, vincendo, hanno potuto contare sul milione di euro messo a disposizione per la realizzazione del programma presentato.

Per il 2021 sono 44 le città italiane candidate che, entro il 2 marzo, dovranno presentare al Mibact i dossier che saranno esaminati da una giuria. Resteranno in gara 10 progetti da invitare in audizione.

La Capitale Italiana della Cultura 2021 verrà scelta sulla base dei colloqui, entro il 10 giugno, quando il panel di sette esperti di chiara fama indicherà al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la candidatura più idonea da formalizzare con delibera del Consiglio dei Ministri. Insomma, tra i finalisti verrà scelto il progetto migliore.

Tra le candidature, regione per regione, le soprese per la Puglia non mancano. Oltre a Taranto, Bari, Barletta, Molfetta, San Severo e Trani ha deciso di scendere in campo anche la Grecìa salentina. Il bando, infatti, era aperto anche alle Unioni dei Comuni. Una candidatura senza dubbio inaspettata, ma che ha tutte le carte in regola per farcela.

Le 44 città italiane che si sono candidate al titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2021”