Uova di Pasqua per i piccoli pazienti del ‘Sacro Cuore’, il dono di cioccolato dei Carabinieri della Compagnia di Gallipoli

Sarà una Pasqua un po’ più ‘dolce’ per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria del “Sacro Cuore di Gesù”. I piccoli pazienti probabilmente trascorreranno le feste in Ospedale, perché le cure, le terapie, gli accertamenti non si fermano, purtroppo, nelle date in rosso sul calendario.

A portare un sorriso ci hanno pensato, questa mattina, i Carabinieri della Compagnia della Città Bella che si sono ‘presentati’ nei corridoi del nosocomio in uniforme di servizio. Accolti dal dirigente sanitario, il dottor Egidio Custode Dell’Angelo e dai suoi collaboratori, gli uomini in divisa hanno regalato delle uova di Pasqua con il logo dell’Arma. Un piccolo dono per tutti i piccoli pazienti ricoverati.

In un clima di gioia ed allegria, sigillo di una collaborazione oramai già collaudata tra due Istituzioni dedite alla protezione dei più deboli, Carabinieri, medici, pazienti e personale sanitario si sono scambiati gli auguri, con la consapevolezza che il cioccolato – come del resto consigliano gli esperti – potrà certamente migliorare le condizioni psico–fisiche dei giovani pazienti.