“Castri di Gusto” in viaggio tra le produzioni locali: ecco il programma dell’evento

Torna domenica 11 dicembre “Castri di Gusto”, il tanto atteso appuntamento che giunge alla sesta edizione, con “un viaggio tra le produzioni locali”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio e ha l’obiettivo di promuovere i giovani imprenditori locali, il territorio, l’enogastronomia.

A Castri, dunque, saranno molti gli stand che proporranno formaggi, salumi, verdure, cereali, miele, zenzero, e non mancheranno i piatti tipici, i dolci salentini, il vino, l’olio e tanto altro. Oltre ai prodotti gastronomici, ci saranno anche stand con i mestieri di un tempo come il cestaio, il cartapestaio, lo scalpellino, il calzolaio, la sarta, la lavorazione della ceramica, del ferro, l’oggettistica varia, la bigiotteria, e tanto altro ancora.

Alle 13:00, inoltre, è previsto l’appuntamento con “Pranzo di Comunità”: sarà possibile degustare le specialità del territorio in un momento conviviale, tutti insieme seduti ad una lunga tavolata ricca di tradizione, amicizia e spensieratezza.

Già dalla mattina, invece, la piazza ospiterà lo “Street Festival”, dove sarà disponibile anche un’area dedicata ai più piccoli con gonfiabili e attrazioni. Alle ore 10.30 poi l’arrivo del trenino viaggiante e ne pomeriggio tanti laboratori e spettacoli per i bambini con Babbo Natale, gli Elfi burloni, il teatro dei burattini, i funamboli, i giocolieri, il mangia fuoco e le mascotte di Bart Simson e Topolino.

Per la sera, appuntamento alle 21.00 con il Concerto Live “Kiss & the Gang”, dai Bee Gees a Gloria Gaynor, un viaggio nel tempo tra la musica degli anni 80 agli anni 90 e tanta musica italiana tutta da ballare. Per l’occasione il Frantoio Ipogeo di Piazza dei Caduti, un bene inestimabile risalente al 1700 sarà aperto in esclusiva per l’evento, e ospiterà momenti musicali in una cornice suggestiva, circondati dalle antiche macine presenti in questa grotta naturale che da pochi anni è ritornata a splendere.