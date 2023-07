A Ugento il taglio del nastro del nuovo Centro Dialisi

È stato presentato nella mattinata di oggi il nuovo Centro Dialisi nel Comune di Ugento, che fa riferimento al Distretto socio sanitario di Gagliano del Capo.

La struttura è situata in via Cosenza, in un immobile con spazi ampi e confortevoli di proprietà del Comune di Ugento. Con 8 posti dialisi potrà accogliere fino a 32 pazienti nell’arco della giornata e sarà operativo dalla metà di luglio.

Le attività del Centro sono state illustrate del Direttore generale della Asl di Lecce Stefano Rossi, del Direttore del Distretto di Gagliano Pierpaolo D’Arpa, del Sindaco di Ugento Salvatore Chiga, del Presidente del Consiglio Comunale Maria Venere Grasso, del Vicario del Vescovo Mons. Beniamino Nuzzo. Presente anche Valdo Mellone, Direttore generale di “Via Miglietta” all’epoca dell’avvio dell’iter.

“È un percorso lungo, complesso, che abbiamo fortemente voluto, quello che ci porta fin qui. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile l’attivazione del Centro dialisi, a incominciare da Asl. Dedico questo inizio a quei pazienti che non potranno più beneficiarne e a tutti i salentini residenti fuori regione e fuori nazione che potranno così tornare nella propria terra beneficiando di cure e assistenza di qualità” ha dichiarato il Sindaco di Ugento Salvatore Chiga.

“Il Centro Dialisi di Ugento è un esempio vincente di collaborazione interistituzionale che dà buoni frutti. Spesso siamo pochi, abbiamo poche risorse, ma se cooperiamo riusciamo a raggiungere risultati significativi.

A Ugento, con la sua vocazione turistica, questo Centro ha un valore aggiunto. Gli 8 posti letto, moltiplicati per 4 turni, offrono una potenzialità erogativa di trattamento per 32 utenti che possono utilizzare il servizio in un territorio ad alta densità turistica. Bene abbiamo fatto a investire in questa struttura. Ringrazio il Comune di Ugento, l’Area tecnica, l’Ufficio accreditamento e qualità, il Dipartimento nefrodialitico della ASL e tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo inizio” ha commentato Rossi.