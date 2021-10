Ceramiche Refin: rivestimenti e pavimenti in gres porcellanato per ambienti esclusivi

Refin è l’azienda emiliana che realizza un eccezionale gres porcellanato, proponendo soluzioni che ricreano nei minimi dettagli il calore del legno, l’eleganza del marmo o il fascino del cotto. Ecosostenibilità, rispetto per l’ambiente ed altissimi standard qualitativi sono ciò che la rendono unica nel settore.

Ceramiche Refin è presente sul mercato sin dal 1962. Interpreta il Made in Italy come un vero e proprio modello produttivo, capace di unire cultura, etica del lavoro e tradizione manufatturiera. La filosofia green e l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente guidano l’azienda nella sua attività.

La proposta offre soluzioni per moltissimi ambienti, come abitazioni private (proposte per bagno, cucina, zona giorno e zona notte), uffici, negozi, retail e hospitality e spazi outdoor, in particolare con la speciale piastrella OUT2.0. Anche i formati variano, dalle piastrelle più piccole, fino alle lastre di grandi dimensioni, per coprire qualunque esigenza.

Refin vanta inoltre una capacità produttiva aziendale che supera i 7 milioni di mq all’anno, grazie ad appositi impianti all’avanguardia per la realizzazione delle grafiche e delle attività di post-lavorazione.

Molte sono le collezioni disponibili sul catalogo online, ma tra le più recenti ed apprezzate dal pubblico troviamo Cortina, il gres porcellanato effetto legno. Il fascino della natura si incontra con la forte personalità estetica contemporanea che questo prodotto riesce ad offrire. Assi dinamiche ed omogenee si alternano per creare una combinazione inedita e ricca di dettagli. La palette di colori propone tonalità chiare e scure, in particolare Almond, Natural, Honey e Tobacco.

Per pavimenti e rivestimenti con uno stile più minimal l’ideale è Play, collezione che gioca su una scala di tinte unite, ottenute tramite il processo produttivo del “solid color tile”. Nessuna texture o effetto grafico: questa soluzione offre risultati visivi armonici e ottime performance tecniche anche per spazi outdoor.

Per tutti gli amanti del gres porcellanato effetto pietra, Risseu, Urbex Style o River sono ottime proposte. River è particolarmente apprezzata in quanto unisce la dimensione interior all’universo naturale. La collezione, infatti, si ispira all’acqua che leviga ed erode la pietra. Dove la pietra emerge, l’aspetto è materico e strutturato, dove invece è sommersa presenta un aspetto più delicato ed elegante.

Affrescati è il gres porcellanato effetto cemento che si ispira a immensi capolavori dell’arte rinascimentale italiana. Porta il fascino dell’affresco anche sui pavimenti con colori polverosi e vissuti, ed è in grado di valorizzare diversi formati.

Visita il sito www.refin.it per scoprire tutte le ultime collezioni nonché i vantaggi del gres porcellanato!