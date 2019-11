Internazionale, responsabile, partecipativa. Oxford presenta alle famiglie il suo progetto didattico 

Una scuola sempre più internazionale per qualificare al meglio competenze e ruolo sociale dei professionisti di domani, e cioè i bambini di oggi. La prospettiva educativa dell’Istituto Oxford Group è molto ampia e poggia su un’esperienza consolidata, resa ben salda da 40 anni di storia, che saranno celebrati proprio nel 2020.

Anche quest’anno si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi Cambridge che attestano le competenze graduali degli studenti, in materia di conoscenza delle lingue, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media.

Grazie al coordinamento didattico e organizzativo del dirigente Emanuele Sponsiello, Oxford Group ha riunito nell’hotel Tiziano a Lecce famiglie e alunni per un momento di partecipazione scolastica allargata.

L’evento presentato anche quest’anno dal noto conduttore televisivo Marco Renna ha avuto come testimonial Luigi Binanti, Professore Ordinario di Pedagogia Generale nell’Università del Salento e Marcella Rucco Dirigente MIUR e già Provveditore agli Studi di Lecce.

Ha aperto l’incontro, come da tradizione, la sempre brillante Anna Grazia Buttazzo, direttrice Montessori dell’Istituto Oxford Group, che nella sua riflessione ha puntato l’attenzione sul tema della consapevolezza generata dalla conoscenza. Particolarmente apprezzato l’incoraggiamento della preside Carmen Indirli che ha rappresentato sul palco l’intero corpo scolastico, con le insegnanti, le collaboratrici e il personale amministrativo.

L’Illustrazione delle novità del programma internazionale sono state affidate ai docenti madrelingua Glynis Thomas e Michael O’Flaherty, Direttori Didattici dell’Istituto Oxford Group, i quali hanno premiato i docenti che hanno aggiornato le loro competenze con la qualifica CELT-P e TKT YLE, per una costante e crescente formazione, a garanzia di ogni percorso didattico.

Infine, la premiazione degli alunni Trinity Stars nelle sottosezioni The Green Fish, The Blue Birds, Scrambled Legs, The A Team, 2good4U, Dangerous Dynamos, Funny Friends, Crazy Kids, Musical Notes, e la premiazione degli alunni Cambridge con gli attestati Starters, Movers e Flyers.