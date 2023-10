Previste forti raffiche di vento, il Comune di Lecce chiude i parchi cittadini

Le forti raffiche di vento previste per oggi, con allerta meteo gialla, spingono l’Amministrazione Comunale di Lecce alla prudenza. Nella giornata di oggi, 20 ottobre, pertanto, resteranno chiusi al pubblico in via precauzionale i parchi cittadini del capoluogo:

– Villa Comunale,

– Parco ex ospedale Galateo,

– Campo Montefusco (Coni),

– Parco Belloluogo.

Sono previsti infatti per oggi venti forti meridionali con raffiche di burrasca. Meglio quindi in via prudenziale non rischiare, dal momento che è ancora in piedi la questione sugli alberi di città e sulla loro tenuta che ha spinto nelle settimane scorse l’Amministrazione ad organizzare una task force per la sicurezza dei cittadini.