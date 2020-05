Cimitero di Lecce, l’associazione Anna e Valter ripulisce i campi di inumazione. ‘Porteremo anche i fiori a chi non li ha’

Hanno pensato che un gesto di solidarietà potesse e dovesse essere fatto anche nei confronti di chi non c’è più, di chi riposa nel Cimitero Monumentale di Lecce e a causa del lockdown e della chiusura forzata che è durata per quasi due mesi non ha avuto la giusta cura della propria tomba nei campi di inumazione.

Tuttora, infatti, anche se c’è stata la riapertura del luogo, sono in tanti che non si sono potuti recare al cimitero per un saluto ai loro cari, anche solo per portare un fiore o per accudire gli spazi.

I volontari dell’Associazione Anna e Valter, grazie alla collaborazione immediata del Comune di Lecce, hanno pensato si dovesse fare qualcosa. Così domani, mercoledì 27 maggio, si recheranno in quel luogo sacro dalle 13 alle 17, armati di decespugliatori, zappette, rastrelli, scope, palette e di tutti i mezzi necessari, per dare una vera e propria ripulita.

La sistemazione della zona, infatti, non è effettuata da ditte comunali o in convenzione con il Municipio ma è lasciata alla cura delle famiglie dei defunti. Il lockdown non ha quindi consentito la giusta cura di quegli spazi.

Non solo, hanno deciso anche grazie alla collaborazione di alcuni benefattori che hanno donato qualche euro, di acquistare dei fiori da depositare sulle lapidi di chi ancora non ha potuto ricevere la visita dei propri cari.

Nel giro di qualche ora i campi di inumazione torneranno alla cura di sempre e ci saranno anche dei mazzi di fiori depositati dove non se ne trovano o sono rimasti quelli che i familiari hanno potuto portare prima della chiusura del Cimitero e che ormai sono diventati secchi.

‘Vogliamo ringraziare il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e l’assessore al ramo Sergio Signore – afferma il referente dell’associazione, Alfredo Fiorentino – per la disponibilità che hanno avuto nei nostri confronti, dando piena collaborazione dopo la nostra richiesta. Al tempo stesso chiediamo un piccolo aiuto: se qualcuno non ha altro da fare, ha la mattinata libera per esempio, può venire con noi e darci una mano. Così chi vuole donare qualche euro per acquistare dei fiori lo può fare raggiungedoci alla nostra pagina facebook o chiamando al numero 389.9487226’