Ciondolo anti covid, Giuseppe Tiani si dimette da presidente di InnovaPuglia

Ha provato a spiegare di essere stato “frainteso”, di non aver mai nominato il Covid quando ha presentato il ciondolo da portare al collo come un amuleto per sconfiggere il virus e che gli attacchi contro di lui erano «strumentali e politici», ma non è bastato. Giuseppe Tiani si è dimesso da presidente di InnovaPuglia dopo quel video in cui presentava il rimedio tecnologico israeliano, un micropurificatore d’aria, alla Commissione Affari Costituzionali della Camera.

“Mortificato e non attaccato alla poltrona”, come ha dichiarato in una intervista al Fattoquotidiano, lascerà il vertice della società in house che gestisce appalti milionari, come chiesto a gran voce da più parti. Un passo indietro “irrevocabile”.

Il ciondolo anti-covid

Le immagini in cui il segretario nazionale del sindacato di polizia Siap presentava il medaglione per purificare l’aria grazie ai «cationi in grado di inibire qualsiasi virus» era diventato popolare sui social, sollevando un polverone di polemiche. A criticare lo strumento «di tecnologia israeliana» – che consentirebbe alle forze di polizia e ai sanitari di lavorare più serenamente – non era stato solo il mondo politico visto il ruolo di Tiani nel consiglio di amministrazione.

Anche gli scienziati avevano archiviato lo stratagemma come inefficace per combattere il Coronavirus. Massimo Galli, primario di Malattie Infettive all’Ospedale Sacco di Milano ospite della trasmissione L’Aria che Tira, su La7 aveva precisato che in questo momento «sarebbe meglio di parlare di mascherine e strumenti di protezione convenzionale».