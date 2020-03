MinInterno, “ok a piccole passeggiate con il figlio vicino casa”. Resta il No allo jogging

Con i numeri in lieve miglioramento, anziano ad intravedersi le prime, timide, concessioni. Dal Ministero dell’Interno arriva la circolare che autorizza i bambini a fare una passeggiata con un genitore vicino casa.

Decisivi, in tal senso, gli appelli rivolti al Viminale da parte di genitori, educatori e pedagogisti. E così, dopo settimane in cui le misure si sono fatte più stringenti, arriva la comunicazione che autorizza i più piccoli a una breve passeggiata accompagnati da un genitore.

Si legge nella circolare inviata ai prefetti: “è consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione“.

Aperture, quindi, anche alle attività motorie? No, questo ancora no. Il Viminale infatti precisa: “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile invece camminare in prossimità della propria abitazione”.