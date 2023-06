Alla Scuola di Cavalleria di Lecce la Cittadinanza Onoraria del Comune di Caserta

La Scuola di Cavalleria di Lecce, insignita della Cittadinanza Onoraria del Comune di Caserta, la cerimonia si è svolta presso la sala consiliare di palazzo Castropignano nella città campana.

Alla presenza della giunta comunale, autorità militari e civili, rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Sindaco Carlo Marino, ha dato lettura della motivazione e del legame storico della comunità casertana con l’Istituto militare consegnando l’onorificenza nelle mani del Generale di Brigata Claudio Dei, Comandante della Scuola.

“La Scuola di Cavalleria ha contribuito a scrivere la storia della nostra città, con la presenza qui a Caserta di migliaia di militari per ben 40 anni. Siamo orgogliosi di aver ospitato la Scuola, che dal 1991 è di stanza a Lecce, e poi di aver raccolto la sua eredità con l’arrivo a Caserta della Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’, che ha continuato a promuovere gli stessi valori. La nostra comunità ha un rapporto speciale con le Forze Armate e questo legame resterà saldo nel tempo anche grazie alle iniziative che rafforzeranno ulteriormente questa sinergia”, ha affermato nel corso del suo intervento il primo cittadino.

Per il Generale Dei il riconoscimento: “È la testimonianza di quarant’anni vissuti a Caserta, una città che abbiamo animato con la presenza di circa 300mila soldati che durante tutto questo periodo sono rimasti qui. A metà ottobre torneremo qui, dove farà tappa una cavalcata epica che si concluderà a Roma il 30 ottobre e onorerà ancora una volta questa città per ciò che ha fatto e per ciò che continuerà a fare per l’Esercito”.

Per l’occasione, in piazza Vanvitelli, è stata allestita una mostra di mezzi e divise storiche dell’Arma di Cavalleria oltre alcuni gazebo e stand dell’Esercito e si è esibita la fanfara dei Bersaglieri.

A chiusura della giornata commemorativa, presso la caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi, alla presenza del Generale di Brigata Mario Ciorra, attuale Comandate, del Generale Dei e dei Presidenti Nazionali delle associazioni Anac e Anci, si è svelata una targa intitolata alla Scuola Truppe Corazzate a memoria di quella che fu per ben 40 anni la sede dell’Istituto di formazione militare, fucina di migliaia di carristi e cavalieri dell’Esercito.