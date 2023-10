A Pantaleo Corvino, la Cittadinanza Onoraria del Comune di Lecce

Il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini lo aveva chiesto al termine della scorsa stagione, culminata con la salvezza nel massimo campionato: “In ragione dei grandi risultati ottenuti con l’US Lecce nella tua carriera, ultimo dei quali questa salvezza straordinaria, avresti piacere a ricevere dal Comune il riconoscimento della cittadinanza onoraria? Te lo chiedo a nome dei tantissimi leccesi che ti stimano e apprezzano il tuo lavoro. Tra i quali Marco Povero che in settimana si è fatto promotore di una raccolta di firme che mi ha consegnato l’altra mattina”.

L’invito, naturalmente, era rivolto al Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e oggi a qualche mese di distanza, quella proposta si è concretizzata con una cerimonia nell’Aula Consiliare di Palazzo Carafa.

“Siamo qui oggi per assegnare la massima onorificenza che un’istituzione possa conferire a Pantaleo Corvino. Siamo contenti di questa cerimonia, delle ragioni che la sostengono. Corvino ha legato il suo nome a tanti risultati sul campo e valorizzazione di talenti. Ha iniziato con Giovanni Semeraro e non si è fatto mancare ‘esplorazioni’ in altre piazze, poi, la lungimiranza del Presidente Sticchi Damiani lo ha riportato in città. Il Consiglio Comunale si è espresso all’unanimità per assegnare questo riconoscimento”, ha affermato il primo cittadino del capoluogo nel corso del suo discorso di presentazione.

Nel corso dell’evento, poi, ha preso la parola anche il Presidente del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”: “Questa mattina pensavo che mai sarei diventato presidente del Lecce, ma che nel caso ciò fosse avvenuto, avrei ingaggiato Pantaleo Corvino. Abbiamo fatto una lunga cavalcata dalla C alla A e all’indomani della gara che sancì la retrocessione nel torneo cadetto nel 2020, mi sono recato a casa di Corvino per chiedergli di intraprendere un viaggio insieme. Eravamo in piena emergenza covid e questo nuovo cammino ci ha portato a raggiungere molti traguardi, siamo cresciuti grazie a una serie di scelte indovinate da lui.

Pantaleo, Svolge questo suo compito con grande passione, per lui è motivo di dolore la sconfitta della nostra maglia, sia che si tratti della prima squadra che degli Under 11. Ogni giorno si impegna al massimo per apportare sempre qualche miglioria e i successi che abbiamo avuto in questi anni, mi piace pensare siano dovuti al suo attaccamento al territorio”.

Poi è stata la vota del protagonista di giornata, il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino: “Mi piace sempre esprimere i miei sentimenti, la mia paura oggi è quella di non riuscire a farlo, questo è un momento importante, straordinario per me, mi sento oltre che orgoglioso anche emozionato e non esprimerli sarebbe un peccato. Ringrazio la mia famiglia che non mi ha fatto mancare il proprio sostegno e con lei abbiamo raggiunto tanti successi e soddisfazioni. Sono di Vernole, ma la maggior parte della giornata la trascorro a Lecce e qui ho passato la mia infanzia. Oggi la più importante istituzione, mi conferisce la Cittadinanza Onoraria, certificando ciò che ho sempre sentito nel cuore: essere cittadino leccese. Essere cittadino di Lecce non può che spingermi a fare di più rispetto a quanto fatto e con questo vostro gesto nobile, mi state regalando emozioni che rimarranno impresse a me e alla mia famiglia per lungo e lungo tempo. Grazie per avermi reso oggi così felice e vi assicuro che la mia riconoscenza sarà indelebile”.