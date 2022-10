A Silvio Garattini la cittadinanza onoraria del Comune di Matino

“Siamo onorati di conferire al professor Garattini la cittadinanza onoraria del Comune di Matino. Il legame che unisce la Comunità matinese al professore è, si, quello degli affetti più cari, quello della famiglia ma è anche rappresentato dalla riconoscenza che tutti noi abbiamo nei confronti di chi ha dedicato la propria vita allo studio, alla cura dei malati, alla diffusione della cultura della prevenzione, con un desiderio instancabile di amore verso il prossimo”, con queste parole, il Sindaco di Matino, Giorgio Salvatore Toma, commenta la decisione dell’Amministrazione Comunale da lui guidata, la decisione di conferire la cittadinanza onoraria al professor Silvio Garattini, scienziato e farmacologo, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.

La cerimonia di consegna avrà luogo domenica 30 ottobre, con inizio alle ore 11:00 presso sala consiliare a Palazzo Marchesale “Del Tufo”, in piazza San Giorgio.

Silvio Garattini

Nato a Bergamo nel 1928, conseguita la laurea nel 1954 in Medicina e chirurgia all’università di Torino, inizia la sua attività come assistente e poi aiuto all’Istituto di Farmacologia dell’università di Milano. Dal 1965 al 1968 ha diretto l’Eortc, European organization for research on treatment of cancer. Autore di centinaia di pubblicazioni e di numerosi trattati sulla farmacologia, negli ultimi decenni è stato membro di numerosi organismi, nazionali ed internazionali, tra i quali il Comitato di biologia e medicina del Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione della presidenza del consiglio dei ministri per la politica della ricerca in Italia, nonché della Commissione unica del farmaco (Cuf) del ministero della Salute. Ha ricoperto diverse cariche tra le quali quella di Presidente del Comitato di Chemioterapia Antitumorale dell’Unione Internazionale contro il Cancro, Presidente della Organizzazione Europea di Ricerche sul Cancro (EORTC), consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità, Presidente della European Society of Biochemical Pharmacology. membro del Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) dell’European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), membro del Comitato esecutivo per la Politica della Ricerca (CEPR) del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, componente del Comitato Scientifico della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, vice-Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Presidente della Commissione Ricerca e Sviluppo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Tra le numerose onorificenze nazionali e internazionali, la Legion d’onore della Repubblica francese per meriti scientifici, Grand’ufficiale della Repubblica italiana, medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica.