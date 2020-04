Coldiretti scende in campo con l’Associazione Anna e Valter. Aiuti alimentari per le famiglie bisognose e per il Circo Marino

Non c’è nulla di più triste per un’associazione di volontariato di non poter aiutare tutti coloro che si vorrebbero aiutare, anzi tutti coloro che chiedono di essere aiutati.

E in settimane difficili come queste, in cui alla crisi sanitaria si è aggiunta una crisi economica senza precedenti, sono in tanti che si affacciano sulla soglia della povertà e del bisogno e domandano aiuto.

«Come si fa a dire no a qualcuno?», dice Alfredo Fiorentino dell’Associazione Anna e Valter che ha così deciso di bussare alle porte di quante più associazioni poteva per chiedere un sostegno alimentare da girare a chi è in difficoltà.

A rispondere subito all’appello ci ha pensato Coldiretti che nella giornata di oggi ha consegnato una quantità rilevante di prodotti agricoli da donare alle famiglie bisognose.

«Abbiamo immediatamente consegnato quello che ci era stato dato alla Caritas della Chiesa di San Massimiliano Kolbe. Siamo certi che già da domattina qualche persona bisognosa potrà contare su un piccolo aiuto. Ringraziamo Gianni Cantele, francesco manzari e fabio Saracino di Coldiretti e Giovanna Lucia Didato della parrocchia leccese».

Senza dimenticare poi la difficile situazione in cui versa il circo Marino, bloccato alle porte di Lecce, nei pressi del centro commerciale ‘Mongolfiera’ dal giorno del lockdown. Da allora gli animali e gli artisti si trovano in difficoltà e anche per loro l’Associazione Anna e Valter ha voluto spendersi. Così parte dei prodotti di Campagna Amica e di Coldiretti saranno diretti proprio al Circo Marino e saranno certamente importanti per venire incontro a chi anima con dignita e passione uno degli spettacoli più seguiti al mondo.