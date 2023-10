Il Comandante Regionale Guardia di Finanza, in visita alla Tenenza di Porto Cesareo

Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha visitato la Tenenza di Porto Cesareo.

L’alto ufficiale, dal quale dipendono tutti i reparti della Guardia di Finanza della Puglia, dopo essere stata accolta dal Comandante Provinciale di Lecce, Col. Stefano Ciotti; dal Comandante del Gruppo, Tenente Colonnello Antonio Martina e dal Comandante della Tenenza, Tenente Liborio Lanfranco, ha incontrato il personale in servizio.

Nel corso del successivo briefing operativo sono state illustrate le principali attività in corso di svolgimento, oltre agli esiti delle verifiche concluse durante l’anno a contrasto dell’evasione fiscale, con particolare riferimento a quella ‘immobiliare’, al sommerso d’azienda e da lavoro.

In tale ambito, il Reparto della costa Jonica ha individuato 17 persone, titolari di appartamenti, ville di lusso e B&B, affittati prevalentemente a scopo turistico, che non hanno dichiarato redditi da fabbricati per oltre 150mila euro.

Inoltre, le Fiamme Gialle di Porto Cesareo hanno scoperto 7 ‘evasori totali’ recuperando a tassazione oltre 3,5 milioni di Euro di base imponibile e scoperto 50 lavoratori e verbalizzato 16 datori di lavoro, segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le valutazioni sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Al termine della visita il Generale di Divisione Fabrizio Toscano ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dai militari nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali.

Ha poi esortato i finanzieri della Tenenza a continuare a profondere il massimo impegno nell’azione di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi in materia di spesa pubblica, nonché nell’aggressione ai patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità comune e organizzata, sottolineando come il ruolo della Guardia di Finanza sia fondamentale per assicurare la sicurezza economico – finanziaria del Paese, a tutela del mercato, delle imprese e degli operatori rispettosi delle regole.