Dondolo giardino: consigli per la scelta giusta

Una soluzione perfetta per il tuo giardino, grande o piccolo che sia, è trovare il proprio dondolo da giardino perfetto per trascorrere mattinate o pomeriggi di relax in giardino.

Si tratta di un arredo immancabile e adatto, oltre che per il giardino, anche ad un terrazzo.

Se stai pensando di acquistarne uno, segui questa guida che ti aiuterà nella scelta.

Scegliere il dondolo da giardino in base alla tipologia

Ci sono diverse tipologie di dondolo da giardino, disponibili sul mercato, ognuno di questi presenta delle specifiche caratteristiche. Ecco quelli più ricercati e acquistati.

Dondolo classico : il modello classico prevede una struttura con le gambe che formano la caratteristica “A”, alla quale si appende la seduta. Presente in diverse dimensioni e colorazioni.

: il modello classico prevede una struttura con le gambe che formano la caratteristica “A”, alla quale si appende la seduta. Presente in diverse dimensioni e colorazioni. Dondolo lettino : può dirsi che l’aggiunta di dondolo + lettino ci fa già sognare il massimo del comfort. In effetti, questa tipologia, è un vero e proprio modello da sogno, con schienale che si trasforma in una vero e proprio letto a dondolo. Il modello perfetto per gli amanti della pennichella pomeridiana!

: può dirsi che l’aggiunta di dondolo + lettino ci fa già sognare il massimo del comfort. In effetti, questa tipologia, è un vero e proprio modello da sogno, con schienale che si trasforma in una vero e proprio letto a dondolo. Il modello perfetto per gli amanti della pennichella pomeridiana! Dondolo con sedute divise : è un dondolo che ospita due schienali e due cuscini separati per offrire una comoda seduta a due persone contemporaneamente. I posti del dondolo possono presentarsi separati con due strutture per scegliere in autonomia e singolarmente il livello di oscillazione, oppure divise da un tavolino centrale porta vivande.

: è un dondolo che ospita due schienali e due cuscini separati per offrire una comoda seduta a due persone contemporaneamente. I posti del dondolo possono presentarsi separati con due strutture per scegliere in autonomia e singolarmente il livello di oscillazione, oppure divise da un tavolino centrale porta vivande. Dondolo gazebo : questo dondolo è molto particolare in quanto la sua struttura ricopre interamente la seduta. Può presentare una copertura a tetto o con pergola che protegge dall’esposizione dei raggi solari, perfetto per leggere comodamente, in giardino, un buon libro.

: questo dondolo è molto particolare in quanto la sua struttura ricopre interamente la seduta. Può presentare una copertura a tetto o con pergola che protegge dall’esposizione dei raggi solari, perfetto per leggere comodamente, in giardino, un buon libro. Dondolo o poltrona sospesa: questo modello invece non prevede un telaio a cui appendere la seduta e quindi necessita di supporti o soffitti per essere installato. Questa caratteristica rende questo dondolo perfetto per le verande, dove abbiamo sia il soffitto ma soprattutto uno spazio molto limitato e quindi, in questo modo, si evita l’ingombro di una struttura che occupa spazio.

Come scegliere il dondolo in base ai materiali

Il dondolo da giardino viene realizzato in diversi materiali, per accontentare magari lo stile di arredo oppure perché il criterio di scelta è in base al materiale.

Infatti, essendo una struttura per esterni, bisogna riflettere molto sul tipo di materiale da scegliere, in quanto il dondolo può essere esposto alle condizioni climatiche. Vediamo, allora, le migliori combinazioni tra estetica, durata, manutenzione e costi.

Dondolo in legno : il legno è un materiale naturale, dona un aspetto caldo ed accogliente al dondolo, inoltre esteticamente si adatta più facilmente a tutti i tipi di giardino. Può essere realizzato in rovere o cedro. I vantaggi sono la durata e la solidità della struttura nel tempo, resiste bene alle intemperie climatiche. Attenzione però alla manutenzione che deve essere effettuata spesso e a volte può richiedere anche verniciatura o l’applicazione di elementi sigillanti.

: il legno è un materiale naturale, dona un aspetto caldo ed accogliente al dondolo, inoltre esteticamente si adatta più facilmente a tutti i tipi di giardino. Può essere realizzato in rovere o cedro. I vantaggi sono la durata e la solidità della struttura nel tempo, resiste bene alle intemperie climatiche. Attenzione però alla manutenzione che deve essere effettuata spesso e a volte può richiedere anche verniciatura o l’applicazione di elementi sigillanti. Dondolo in metallo : con metallo intendiamo in ferro, alluminio o acciaio. Anche un dondolo con questo tipo di materiale si presta ad essere robusto e resistente, il ferro forse è elemento più pesante, mentre l’alluminio più leggero e resistente alla ruggine. I contro sono che il metallo può facilmente surriscaldarsi o raffreddarsi in base alle temperature, inoltre alcuni metalli come il ferro possono arrugginirsi facilmente e quindi richiede maggiore manutenzione.

: con metallo intendiamo in ferro, alluminio o acciaio. Anche un dondolo con questo tipo di materiale si presta ad essere robusto e resistente, il ferro forse è elemento più pesante, mentre l’alluminio più leggero e resistente alla ruggine. I contro sono che il metallo può facilmente surriscaldarsi o raffreddarsi in base alle temperature, inoltre alcuni metalli come il ferro possono arrugginirsi facilmente e quindi richiede maggiore manutenzione. Dondolo in plastica: la plastica è sicuramente il materiale più leggero con cui può essere realizzato un dondolo da giardino, e anche il più economico.

I vantaggi sono che questi tipi di dondolo richiedono una scarsa manutenzione soprattutto quelli in plastica bianca, mentre quelli colorati potrebbero andare incontro, nel corso del tempo, ad una perdita o modifica del colore.