Stress da trasloco? Mettiti comodo, ci pensa www.sgombero.lecce.it

Traslocare casa, ufficio o cantina può essere certamente fonte di gioia per la nuova avventura a cui si va incontro. ‘Vita nuova’, si dice…È innegabile, però, che in tante situazioni non tutto sia così ‘rose e fiori‘, anzi…Molto spesso gli aspetti fastidiosi del gravoso impegno creano un vera e propria forma di stress che gli esperti chiamano ‘ansia da trasloco’ e che può raggiungere picchi intensi, fino a scatenare veri e propri attacchi di panico.

A venirvi incontro ci pensa sgombero.lecce.it, il nuovo portale che risolve i problemi… almeno in provincia di Lecce. Con un semplice click si troveranno selezionate le migliori ditte che si occupano prima dello sgombero di case o uffici, dando un servizio rapido e a prezzi giusti, e poi di ricollocazione di tutto ciò che è stato trasportato nella nuova sede da voi scelta.

Professionisti del settore che effettuano un servizio realmente ‘chiavi in mano‘, che può perfino non fermarsi al semplice trasloco dal momento che l’arrivo nel nuovo edificio potrebbe comportare dei lavori di ammodernamento o di risistemazione che possono essere svolti contestualmente. Lavori edili, elettrici, idraulici, ecc.

E c’è perfino la formula ‘zero spese’…

Se pui vuoi solo sgomberare una tua location perché devi liberarla per altri impegni sopraggiunti e non sai come ricollocate tutti i mobili e tutta l’oggettistica contenuta, sgomebero.lecce.it ti consente anche una formula senza spese, a costo zero, gratis! Nel portale troverai alcune ditte che valuteranno i vostri mobili e gli oggetti…e se il valore è pari al servizio penseremmo a tutto loro, offrendovi il proprio lavoro gratuitamente.

Insomma zero ansia, zero stress, zero pensieri. Goditi il momento, la moderna tecnologia e internet in questi casi migliorano per davvero la qualità della vita.