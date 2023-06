A Squinzano un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza con i sindaci dei comuni del Nord Salento

Come annunciato nei giorni scorsi, nella mattinata di ieri, Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha presieduto, presso il Comune di Squinzano, una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicata al tema della sicurezza nel territorio del Nord Salento, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di Squinzano, Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Surbo, Trepuzzi e Carmiano.

L’incontro, convocato a seguito della morte di Luigi Guadadiello, ucciso a colpi di pistola lo scorso 13 giugno, ha costituito l’occasione per un focus specifico, con l’obiettivo di far sentire, grazie anche ai Sindaci e ai Comandanti della Polizia Locale presenti, la vicinanza delle Istituzioni alle comunità locali, ascoltandone le loro richieste di sicurezza.

Il Prefetto ha garantito l’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, con la crescente collaborazione delle Amministrazioni locali nell’adottare strumenti di prevenzione dei fenomeni criminale, anche attraverso la promozione di iniziative tese alla diffusione della cultura della legalità ed il potenziamento delle sinergie territoriali con le Polizie Locali affinché ogni segnale, anche apparentemente irrilevante, sia messo a fattor comune per un’incisiva azione preventiva.

Ha sottolineato, altresì, l’importanza dell’implementazione e della corretta manutenzione, soprattutto nelle aree urbane, dei sistemi di videosorveglianza determinanti per la prevenzione delle condotte illecite.

I Sindaci presenti, nel ringraziare il Prefetto ed i vertici delle Forze dell’Ordine per la vicinanza e l’immediata risposta alle istanze di sicurezza dei cittadini del Nord Salento, hanno assicurato la massima collaborazione, anche per il tramite delle Polizie Locali, per ogni utile apporto operativo, in stretta sinergia con i presidi di polizia presenti nei loro comuni.

Hanno espresso inoltre la richiesta di proseguire la forte azione di controllo del territorio già in atto, esprimendo l’intento di potenziare al massimo gli organici della polizia locale, nei limiti previsti dalla normativa di settore.

Al termine dei lavori il Prefetto, nell’ esprimere apprezzamento per i percorsi già avviati dagli Enti locali nel campo della promozione della cultura della legalità, ha invitato i primi cittadini a rafforzare la rete di rapporti interstituzionali e l’attività di sinergica collaborazione con le Forze dell’Ordine, al fine di garantire ai cittadini un clima di serenità e sicurezza.

Ha ringraziato infine tutte le Forze di Polizia per l’encomiabile e costante spirito di abnegazione e per l’elevata professionalità dimostrata nello svolgimento dei delicati compiti loro assegnati.