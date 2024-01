Comitato provinciale Inps di Lecce, Massimo De Giorgi eletto presidente all’ unanimità

Sarà Massimo De Giorgi il Presidente del neocostituito Comitato Provinciale Inps di Lecce. De Giorgi, pensionato, esponente della Cisl di Lecce, vanta un lungo trascorso sindacale e professionale in Inps come funzionario dell’ istituto di Viale Marche.

Massimo De Giorgi è stato eletto all’ unanimità dopo che con Decreto n. 2 del 09/01/2024 la Direzione Territoriale dell’Ispettorato del Lavoro di Lecce aveva designato le Associazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative della Provincia di Lecce ed aveva assegnato i seggi in seno al ricostituito Comitato Provinciale Inps e alle Commissioni Speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni oltre a quelle dei lavoratori autonomi artigiani e dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali.

Cosa è il Comitato Provinciale Inps

Il Comitato Provinciale dell’ Inps stabilisce le modalità di concessione delle prestazioni e di riscossione dei contributi; decide sui ricorsi in materia di contributi dovuti alle gestioni; formula proposte al Presidente dell’Inps in materia di contributi e prestazioni.

Il comitato provinciale, che si articola in diverse commissioni, è competente a decidere in via definitiva e generale i ricorsi amministrativi in materia di prestazioni non attribuiti in modo particolare ad altri organi.

La composizione del Comitato Inps di Lecce

Entrano a far parte del nuovo Comitato Provinciale Inps di Lecce:

– in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: Massimo De Giorgi (Cisl), Luigi Visconti (Cisl), Salvatore Spennato (Cisal), Valentina Fragassi (Cgil), Dante Altomare (Uil), Veronica Merico (Ugl), Massimo Giaccari (Cida);

– in rappresentanza dei Datori di Lavoro: Federico Pastore (Confcommercio), Adriano Abate (Confagricoltura);

– in rappresentanza dei Lavoratori Autonomi: Simona De Lumè (Federaziende) e Vincenzo Maurizio Rampino (Claai).

Altri tre seggi sono stati assegnati di diritto al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce e al Direttore della sede provinciale Inps di Lecce.

Simona De Lumè, già Presidente Nazionale di Federaziende è stata nominata Presidente della Commissione speciale lavoratori autonomi esercenti attività commerciali. Sarà affiancata da Luigi Totaro (Confcommercio) e Claudia Longo (Fedimprese).

Nella seduta odierna sono stati nominati anche i componenti della Commissione speciale Lavoratori Autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni: Giuseppe De Luca (Unsic), Rosario Cantoro (Confagricoltura) e Paolo Ardito (Cia).

Per la Commissione del comparto agricolo è stato eletto Presidente Rosario Cantoro.

Costituiscono, invece, la nuova Commissione speciale Lavoratori Autonomi Artigiani: Simone Resinato (Federaziende), Anna Maria Greco (Cna) e Vincenzo Maurizio Rampino (Claai). Quest’ultima Commissione sarà guidata da Vincenzo Maurizio Rampino.

La soddisfazione della CISL di Lecce

La Cisl di Lecce ha espresso grande soddisfazione per la nomina di Massimo De Giorgi. “La ricostituzione del Comitato Inps di Lecce e la nomina del Presidente – ha dichiara in una nota stampa il segretario Generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi – rappresenta per la Cisl di Lecce un importante riconoscimento del nostro radicamento nel territorio provinciale in termini di iscritti e di presenza a tutela e rappresentanza dei bisogni di lavoratori, pensionati e cittadini. La modalità unanime dell’elezione, la competenza e la professionalità del nuovo Presidente Massimo De Giorgi, unitamente alla sua attenzione sociale ed esperienza sindacale maturate nelle Federazioni del Pubblico Impiego e dei Pensionati, saranno certamente garanzia di un ruolo vigile e dinamico nell’attività del Comitato a garanzia dei diritti degli utenti e del buon funzionamento degli uffici”.