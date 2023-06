A Melpignano una celebrazione per commemorare gli aviatori Umberto Oriolo e Paolo Ceccato

Si svolgerà nel pomeriggio di domani, mercoledì 14 giugno, a Melpignano, la commemorazione dell’istruttore capitano pilota Umberto Oriolo e dell’allievo sergente Paolo Ceccato che persero la vita in seguito ad un incidente di volo avvenuto nei cieli della cittadina grika.

Il 16 giugno del 1994 i due aviatori, nel corso di una missione addestrativa, rinunciarono ad abbandonare il velivolo MB339 che, a causa di un’avaria, perdeva velocemente quota, rischiando di precipitare sul centro abitato; i piloti condussero coraggiosamente l’aereo sino alla periferia, ma non riuscirono purtroppo ad evitare l’impatto al suolo, che avvenne nei pressi del campo sportivo. L’estremo sacrificio faceva meritare ad entrambi la Medaglia d’Oro al Valor Civile.

A distanza di 29 anni, e nell’ambito delle manifestazioni previste per l’anno del “Centenario” l’Aeronautica Militare e la comunità di Melpignano ricordano quel gesto eroico con una cerimonia, semplice ma densa di significato, nel corso della quale sarà deposta una corona d’alloro sulla targa collocata nel luogo dell’incidente. L’evento vedrà la partecipazione, del Comandante del 61° Stormo, il colonnello Vito Conserva, del sindaco di Melpignano, Valentina Avantaggiato, delle Associazione d’Arma dei paesi limitrofi, oltre a una nutrita rappresentanza di allievi piloti della Scuola di Volo salentina

A seguire, il colonnello Vito Conserva consegnerà una borsa di studio, intitolata ai due aviatori, allo studente classificatosi “primo” tra gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Corigliano – Melpignano, sede di Melpignano, secondo una graduatoria stilata sulla base della media dei voti conseguiti durante l’anno scolastico che si sta concludendo.

Il premio sarà offerto dalla “Calotta” dello Stormo, un sodalizio tra gli ufficiali dello stesso reparto aeronautico.

Per il colonnello Conserva “Mantenere vivo il ricordo del loro grande coraggio, è un modo per promuovere i valori fondanti dell’Arma Azzurra, Istituzione che opera costantemente al servizio del Paese, e che quest’anno celebra i suoi 100 anni. Per i giovani studenti di Melpignano questa borsa di studio rappresenta un’occasione di crescita personale sotto l’esempio di quei ragazzi, poco più grandi, che hanno sacrificato il bene più prezioso per salvare altre vite umane”.