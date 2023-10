A 25 anni dalla scomparsa, Squinzano ricorda il Servo di Dio Nicola Riezzo

Prederà il via domani a Squinzano una serie di eventi per ricordare il Servo di Dio Nicola Riezzo a venticinque anni dalla morte il 20 agosto del 1998.

Il programma

Alle 19, nell’auditorium “Giovanni Paolo II”, è previsto come primo momento, un convegno di studi promosso dall’Azione cattolica cittadina sul tema: “L’eredità spirituale di mons. Nicola Riezzo”. Intervengono l’arcivescovo Luigi Pezzuto, il parroco della matrice di Maglie, mons. Salvatore Sisinni, mons. Luigi Manca, postulatore della causa di canonizzazione del Servo di Dio e Silvia Quarta Serafino, autrice della prima biografia. Introduce i lavori il parroco di Squinzano, don Alessandro Scevola,

Venerdì 6 ottobre, alle 19, nella chiesa madre, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia. Domenica 8 ottobre, infine, alle 15.30, don Scevola ha organizzato un pellegrinaggio ad Otranto, ultima sede episcopale di mons. Nicola Riezzo.

Mons. Nicola Riezzo è nato a Squinzano l’11 dicembre del 1904. Si forma al sacerdozio nei seminari di Lecce, Molfetta e Roma. Laureato in teologia presso l’Università Gregoriana da alunno del Collegio Capranica in Roma, fu ordinato sacerdote a Squinzano, nella sua parrocchia il 21 agosto del 1927 dal vescovo di Lecce, mons. Gennaro Trama. Insegnò teologia nei seminari di Assisi e Molfetta.

Il 25 marzo del 1958 venne eletto vescovo di Castellaneta e consacrato da mons. Francesco Minerva il 29 giugno dello stesso anno nella cattedrale di Lecce. Da vescovo ha partecipato a tutte le sessioni del Concilio Vaticano II. Il 28 aprile 1969 venne trasferito alla sede arcivescovile di Otranto di cui è stato l’ultimo metropolita.

Dopo aver accolto per la prima volta in Puglia, nella città dei martiri, il 5 ottobre del 1980, Giovanni Paolo II, il successivo 27 gennaio del 1981, all’età di 77 anni, lasciò la diocesi per tornare a Squinzano. Nella stessa chiesa dal 2008 (decimo anniversario della morte) oggi riposano le sue spoglie.

Il 7 ottobre 2008, dopo tre anni di intenso lavoro svolto dalla postulazione guidata dal sacerdote squinzanese mons. Luigi Manca presso la chiesa matrice di Squinzano, si è chiuso il processo diocesano sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio Nicola Riezzo.