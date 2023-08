Auguri a Nonna Iolanda. Galatone la festeggia e spegne con lei 100 candeline

‘Dolce e di animo buono…ma con una forza di volontà enorme’. Così la comunità di Galatone descrive e festeggia la sua concittadina Iolanda Verrocchio che oggi compie 100 anni.

Una donna tenace che, nonostante i problemi di salute che ha dovuto affrontare e la perdita dell’amato marito, è giunta ai 100 anni di vita lucida e serena!

Iolanda è nata il 13 agosto 1923 a Pianella in un piccolo comune abruzzese. Terza di 8 figli, sin da piccola ha lavorato nei campi per volontà dei genitori che riservavano la possibilità di studiare solo ai figli maschi, mentre lei riusciva in autonomia a leggere e a scrivere sbirciando tra gli appunti dei fratelli.

Nel corso della II Guerra Mondiale ha conosciuto Ernesto che ha sposato e dal quale ha avuto i due figli, Aldo e Gigliola.

Tutta la sua vita è trascorsa in maniera semplice, l’accudimento dei figli e il lavoro nei campi occupandosi di portare con il trattore i frutti del proprio raccolto al mercato ortofrutticolo più vicino.

Alla morte di Ernesto, nel 2005 ha raggiunto la figlia nel Salento, a Galatone, diventando nel 2010 cittadina galatonese.

Il Vice Sindaco Biagio Gatto, assieme agli amministratori, si recherà oggi a casa della Signora Iolanda per fare gli auguri a nome di tutti i concittadini.