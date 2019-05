Festa grande a Campi salentina per il compleanno di Nonna Michelina, sulla torta cento candeline

Il 9 maggio sarà un giorno importante per Michela Pancrazia Pagliara, per tutti nonna Michelina. Sulla torta saranno accese ben 100 candeline. La soglia del secolo le ha regalato anche un primato: quello di essere una delle ultracentenarie di Campi Salentina. Il padre Francesco, Capo Stazione delle Ferrovie Sud-Est, ha avuto sette figli dalla moglie Anna Magliola: uno per ogni Stazione dove ha prestato servizio. Lei, la quinta in ordine di arrivo, ora si prepara a festeggiare il compleanno nella sua abitazione dove è tornata dopo periodo passato nell’Unità di Degenza Territoriale del locale Presidio Territoriale dove è rimasta a lungo per recuperare la propria forza fisica dopo una caduta accidentale.

Ora sta bene e, come detto, spegnerà le sue 100 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari. In primis, del figlio Francesco Perrone, Funzionario Amministrativo del Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina e Segretario Territoriale Fsi-Usae di Lecce (organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del comparto Sanità) e della nuora Maria Rita Serio. Non mancheranno i suoi amati nipoti Antonio (Lello) e Giulietta che, tra pochi giorni, le regalerà anche il titolo di bisnonna per la nascita del suo primogenito.

Ci saranno anche il Commissario Prefettizio di Campi Salentina, Beatrice Agata Mariano che consegnerà alla nonnina una targa-ricordo a nome del Comune, il medico curante Cosimo Romano, Don Antonio Murrone e tutti gli amici e i parenti che, con tanto amore, hanno dato a tutti per appuntamento al prossimo anno. E allora buon compleanno Nonna Michelina, 100 di questi giorni.