Sul Sagrato del Santuario di Santa Maria di Leuca il concerto della Fanfara dei Carabinieri

Si svolgerà domenica 16 aprile, a partire dalle ore 11.30 sul Sagrato del Santuario di Santa Maria di Leuca, organizzato dal PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, il Concerto della Fanfara dei Carabinieri di Roma, una Musical Experience ideata per celebrare l’inizio dei lavori e la benedizione della Vox Pacis dei Giardini di Leuca de Finibus Terrae alla presenza di S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca.

L’evento è realizzato in collaborazione con Lampus – “Jazz a Gogo” e con il patrocinio del Comune di Castrignano del Capo, della Diocesi Ugento – S. Maria di Leuca e di International Jazz Day.

L’esibizione della Fanfara, per la prima volta a Leuca, conclude una serie di iniziative organizzate dal PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” e i Cammini di Leuca in onore della Madonna di Leuca e in memoria del trentennale della morte di Don Tonino Bello.

Il PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Lampus, impegnata nel Capo di Leuca nella divulgazione del Jazz, vuole celebrare l’International Jazz Day Unesco.

Unesco ha riconosciuto questo genere musicale come «Uno strumento di sviluppo e crescita del dialogo interculturale volto alla tolleranza e alla comprensione reciproca», ed è particolarmente significativo rilanciare questo messaggio di pace proprio da questo luogo, meta di pellegrinaggio di migliaia di fedeli di ogni nazionalità devoti alla “Madonna di frontiera” che spalanca le braccia verso Oriente per infrangerne ogni barriera!

Il programma

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di: Sinfonia – Marcia Sinfonica di Artemisio Luciani – 2) Tannahuser – Gran Marcia di Richard Wagner – 3) Cavalleria Leggera di Franz Von Suppè – 4) Blues di George Gershwin – Arrangiamento per banda di Michele Mangani – 5) Aida – Gran Finale Atto II di Giuseppe Verdi – 6) A tribute to Nino Rota – Arrangiamenti per Banda di Lorenzo Bocci – 7) American Graphiti di Naohiro Iwai – 8) Summertime di George Gershwin – Arrangiamento per Banda di Giancarlo Gazzani – 9) La Fedelissima – Marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri di Luigi Cirenei – 10) Il Canto degli Italiani (Fratelli d’Italia – Inno di Mameli) di Michele Novaro.