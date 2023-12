‘Cambiare per Esserci’, la Cisl di Lecce condivide i propositi per l’anno che verrà nel Consiglio Generale 2023

Si intitola “L’anno che verrà. Lavoro e Territorio – Progettare e Governare il Cambiamento’ il Consiglio Generale tematico della Cisl Lecce che si svolgerà lunedì 18 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso l’Auditorium dell’IISS ‘Salvatore Trinchese’ di Martano.

«Lo scorso anno lo abbiamo voluto riservare ad un approfondimento sulle povertà, assieme a Caritas Lecce e con l’ausilio del filosofo Franco Riva – afferma Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce –. Con loro ci siamo misurati sulla multidimensionalità di questo fenomeno, diffuso e pervasivo, che interroga sempre più anche il mondo del lavoro. Oggi proviamo a tracciare un quadro del nostro Salento, dell’attuale situazione e di quello che si configura all’orizzonte’.

“Che lavoro stiamo creando?”

La Cisl di Lecce non vuole nasconde la preoccupazione per il rallentamento della crescita in provincia di Lecce a causa dell’inflazione e dell’incremento dei costi di produzione, una crescita che per quanto riguarda i livelli occupazionali aveva fatto registrare numeri addirittura superiori alle medie regionale e nazionale. Ma i numeri non sempre dicono tutto.

‘Per chi, come noi della Cisl, ogni giorno incontra tanti volti e tante storie – prosegue Ada Chirizzi -, il dato va ulteriormente qualificato. Perché la sola crescita nel numero non è sufficiente. Basti pensare che nel settembre scorso, a fronte di un Pil allo stallo, si sono registrate delle performances di rilievo per quanto attiene l’occupazione. E allora c’è da chiedersi: che lavoro stiamo creando? Come evidenziato dal recente Rapporto Svimez, nel Mezzogiorno si continua a registrare bassa occupazione e bassa qualità del lavoro, con un’alta percentuale di part time involontario, con oltre 25 punti di scarto rispetto al centro nord. E, passando agli aspetti demografici e sociali, come non interrogarsi sulla crescente denatalità e sul progressivo invecchiamento della popolazione, fenomeni cui si associa l’abbandono del territorio da parte di migliaia di giovani. E dunque, come riconvertire questo preoccupante trend? A quali politiche e misure di welfare per il presente e per il futuro stiamo pensando? Stiamo camminando ‘insieme’ verso il cambiamento necessario o ci stiamo irrigidendo su posizioni precostituite?’.

L’organizzazione dei lavori

Dopo i saluti di Alieta Sciolti, Dirigente Scolastica dell’IISS ‘Salvatore Trinchese’ di Martano, seguiranno gli interventi di Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce, Fabio Tarantino, Sindaco di Martano, Antonio Castellucci, Segretario Generale Cisl Puglia.