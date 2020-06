Il postino suona sempre due volte? In Via Alessandria, no. Le lamentele dei cittadini

Non sono per nulla contenti del servizio di recapito delle raccomandate in Via Alessandria, nella zona 167 B di Lecce. E dopo averlo scritto a chiare lettere sui portoni raggiungono la testata di Leccenews24.it per raccontare la situazione.

A quanto denunciano i cittadini sono molteplici le occasioni in cui pur stando a casa senza uscire, si trovano nelle buche delle lettere gli avvisi che li invitano a presentarsi all’Ufficio Postale per ritirare la raccomandata che non sarebbe stata consegnata a causa dell’assenza del destinatario.

‘A casa mia c’è sempre qualcuno. Non succede mai che l’abitazione resti vuota – racconta Paolo -. Eppure, come succede a tanti miei amici che abitano su questa strada, sono costretto a recarmi con l’avviso all’ufficio postale perché risulta che la raccomandata non è stata consegnata in quanto dal domicilio non ha risposto nessuno’.

‘E’ la stessa cosa che succede anche a noi – dice Antonio -. Mia suocera abita con noi e non scende mai da casa. Risponde sempre quando suonano. Delle due l’una: o il citofono non dà segni di vita solo quando passano i postini oppure ci viene il dubbio che questi preferiscano non suonare e invitarci ad andare in Posta a ritirare facendoci perdere una giornata intera!’.

La questione ovviamente non è nuova e da sempre sul territorio c’è qualcuno che si è lamentato per la mancata consegna di raccomandate o di posta ordinaria. Così come anche va detto che le questioni sono spesso a macchia di leopardo, dal momento che ci sono portalettere non solo ligi al dovere, ma che spesso sono in grado di coprire le sviste di qualche collega magari con poca esperienza.

In Via Alessandria la questione va avanti da qualche tempo. Le lamentele, ci raccontano i cittadini, ancora non hanno trovato risposte da Poste Italiane.