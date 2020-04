Più controlli, droni e il supporto della Capitaneria di Porto. Decise le misure per il 25 aprile

Come avvenuto in occasione del 168° anniversario dalla nascita della Polizia di Stato e delle festività della Santa Pasqua, causa emergenza coronavirus, un’altra ricorrenza, quest’anno, si svolgerà in tono minore. Si tratta, naturalmente, della giornata del 25 aprile, data in cui si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia. Anche in questo caso, quindi, non si svolgerà alcuna manifestazione pubblica e i cittadini dovranno rispettare le disposizioni e uscire da casa solo per motivi di necessità.

Nella giornata di ieri, in Prefettura, si è riunito il Comitato per provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, allo scopo di individuare le misure da approntare in vista del 25 aprile, al fine da garantire il rispetto delle disposizioni in vigore, volte al contenimento e al contrasto della diffusione del covid-19.

Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e il Presidente della Provincia, Stefano Minerva, è stata disposta, un’implementazione dei servizi di controllo delle Forze dell’Ordine, che saranno realizzati con il supporto della Polizia Stradale e della Polizia Locale. Verranno utilizzati anche droni per la perlustrazione, in particolare, delle marine e di altre zone che potrebbero essere destinazione di gite fuori porta.

Un importante contributo alle attività, sarà fornito dalla Capitaneria di Porto che coadiuverà le Forze di Polizia con pattugliamenti in mare, nei porti e lungo i litorali.